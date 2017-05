Das Alter selbstbestimmt geniessen

Das Wohnstift am Tiergarten begeistert mit einem vielfältigen Angebot

Selbstbestimmt und aktiv den Alltag genießen – das wünscht man sich auch im fortgeschrittenen Lebensalter. Selbstverständlich will und braucht man dabei nicht auf verlässliche Hilfen und eine Vielzahl an Serviceleistungen verzichten. Sowohl in Dingen des täglichen Bedarfs als auch im medizinischen Bereich.Das Wohnstift am Tiergarten bietet seinen Bewohnern die Möglichkeit, sich solange wie möglich ein Höchstmaß an Selbständigkeit zu bewahren. Die Senioren wohnen in ihrem eigenen Appartement – ganz individuell kann zwischen 1-, 2- und 3-Zimmer-Appartements ausgewählt werden – mit Loggia, praktischem Badezimmer und kleiner Küchenzeile. Hier können sie ihren Alltag selbstbestimmt regeln, können ihren Hobbys nachgehen oder so oft sie möchten Freunde und Bekannte empfangen. Sollte es nötig sein, erhalten die Bewohner im Wohnstift aber auch ambulante und stationäre Pflege.Natürlich lässt auch das Umfeld keine Wünsche offen. Das Wohnstift am Tiergarten verfügt über eine 35.000 Quadratmeter große, gepflegte Parkanlage, die mit viel Liebe zum Detail mit prächtigen Bäumen, Sträuchern und Blumen bepflanzt ist. Dieser Park lädt ebenso wie der angrenzende Tiergarten oder der Lorenzer Reichswald zum Spazierengehen ein. Wander- und Fahrradfreunde erreichen vom Wohnstift aus ein vielfältiges Wegenetz, das zu einer aktiven Freizeitgestaltung einlädt.Für die alltäglichen Erledigungen stehen unter anderem ein Supermarkt, ein Friseur, eine Bank, eine Reinigung, eine Reha-Praxis, ein Seniorenladen sowie ein Kosmetikstudio zur Verfügung. Auch der benachbarte Stadtteil Zerzabelshof mit seiner vielfältigen Infrastruktur (diverse Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants...) ist mühelos zu Fuß zu erreichen. Für eine medizinische Versorgung – ein Facharzt für Allgemeinmedizin und ein Facharzt für Innere Medizin sind direkt vor Ort, weitere Ärzte kommen in regelmäßigen Abständen ins Haus – ist im Wohnstift selbstverständlich bestens gesorgt.Abgerundet wird die Angebotspalette des Wohnstifts am Tiergarten durch ein ausgewogenes kulinarisches Angebot, bei dem großer Wert auf eine frische und saisonale Küche gelegt wird und bei dem auf die unterschiedlichsten Wünsche Rücksicht genommen wird, sowie durch ein abwechslungsreiches kulturelles Programm. Regelmäßig sind in dem 400 Plätze umfassenden Theaterraum hochrangige Solisten und Ensembles zu Gast. Ergänzt wird dieses Programm durch Dia- und Filmvorträge oder Lesungen sowie durch Tages- und Mehrtagesausflüge.