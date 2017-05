Rollatoren & Scooter – Hilfsmittel für ein Plus an Lebensqualität

Nicht nur in jungen Jahren möchte man aktiv und mobil sein. Auch im Alter will man nicht auf ein Höchstmaß an Lebensqualität verzichten. Muss man auch nicht, denn inzwischen gibt es eine Vielzahl an Produkten, die es Senioren ermöglichen, sich auch im fortgeschrittenen Alter ein hohes Maß an Mobilität und Selb­st-ständigkeit zu bewahren.Neben den klassischen „Kassenmodellen“ können die Kunden dabei auch auf ein breites Spektrum an individuellen Hilfsmitteln wie Rollatoren oder Scooter aber auch an ebenso funktionalen wie formschönen Sitzmöbeln, Seniorenbetten oder Treppenliften zurückgreifen. Gemäß dem Motto „Das bin ich mir wert“ lassen sich mit diesen Hilfsmittel Lebensqualität und Wohlbefinden nachhaltig steigern ohne auf den persönlichen Stil verzichten zu müssen.Manchmal haben Senioren leider ein Problem damit, zu akzeptieren, dass sie körperlich nicht mehr so fit sind wie früher. Dies führt dazu, dass sie sich aus alltäglichen Verrichtungen zurückziehen und manche Gewohnheiten, die früher ihren Alltag prägten, aufgeben. Das muss nicht sein. Wer rechtzeitig – und gerade dieses ,rechtzeitig’ spielt hier eine wichtige Rolle – auf Hilfsmittel zurückgreift, muss sich nicht einschränken, sondern kann sich seine Mobilität und Lebensqualität auch im Alter bewahren. So gibt es beispielsweise – neben den Standardmodellen – eine Vielzahl an Gehwägen und Rollatoren, aus der man das Modell auswählen kann, das zu seinem persönlichen Lebensstil am besten passt. Wer gewohnheitsmäßig viel im Wald oder auf Feldwegen unterwegs ist, kann sich dann beispielsweise für ein Modell mit größeren Rädern entscheiden, mit dem man mühelos auf jedem Untergrund zurecht kommt.Elektroscooter –Alleskönner für Alltagund FreizeitGarant für ein Höchstmaß an Mobilität ist aber auch ein Elektroscooter. In vielen Designs und den unterschiedlichsten Motorisierungen bieten diese Scooter die Möglichkeit, auch längere Strecken mühelos und schnell (bis 15 km/h) zurückzulegen. Allein oder in der Gruppe lassen sich so die alltäglichen Erledigungen, Einkäufe und Termine aber auch größere Ausflüge durchführen. In jedem Fall ist es so möglich, den individuellen Lebensstil, den man im Lauf der Jahrzehnte ausgebildet hat, auch im Alter weiterzuführen.Egal ob es um Mobilität, um gesundes Sitzen und Liegen oder um die Selbständigkeit im Alltag (z.B. mit einem Treppenlift) geht – es gibt für jedes kleine oder größere Handycap die ideale Lösung, von preiswert bis exklusiv, ganz nach Ihrem Geschmack.Schließlich hat man sich ja zeitlebens – um nur ein Beispiel zu nennen – für das Fahrrad oder für das Auto entschieden, das am besten zum eigenen Stil und natürlich auch zum jeweiligen Geldbeutel passte. Warum sollte das im Alter plötzlich anders sein?Machen Sie sich am besten selbst ein Bild von dem umfassenden Angebot im brandneuen MOBIL & VITAL Kundenzentrum in Nürnberg-Altenfurt (Sprottauer Straße 4-8). In dem angenehmen Ambiente der großzügigen, modernen Ausstellungsräume können Sie das vielfältige Angebot selbst in Augenschein nehmen und sich ganz entspannt – gerne bei einer Tasse Kaffee oder einem Softdrink – von dem bestens geschulten Fachpersonal beraten lassen. Auch, wenn Sie sich beispielsweise für Reha- und Pflegehilfsmittel oder modernste Orthopädietechnik interessieren.Selbstverständlich haben Sie bei MOBIL & VITAL die Möglichkeit, alle angebotenen Scooter Probe zu fahren. Auf Wunsch können Sie sich aber auch zuhause beraten lassen, um zum Beispiel unterschiedliche Scooter zu testen und um sich direkt vor Ort ein Bild zu machen, ob Sie mit dem jeweiligen Modell mühelos durch Ihr Gartentürchen kommen.