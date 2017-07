Einen der ältesten Berufe der Menschheit im Fokus

Das Deutsche Hirtenmuseum im Zentrum der Hersbrucker Altstadt ist in einem ehemaligen Ackerbürgerhaus aus dem Jahre 1524, mit südländisch anmutender Dockengalerie untergebracht. Zu dem Ensemble gehören auch die ehemalige Scheune des Nachbargebäudes und das benachbarte Fachwerkhaus mit Garten im Stadtgraben.Das Hirtenmuseum Hersbruck ist das einzige Museum in Deutschland, das sich einem der ältesten Berufe der Menschheit widmet. Historische Exponate und Darstellungen erzählen vom einfachen Leben der Hirten in Franken und in anderen Teilen der Erde. So umfasst die Ausstellung unter anderem Arbeitsgeräte, Gebrauchsgegenstände und Kunsthandwerkliche Arbeiten der Hirten sowie deren regionaltypische Kleidung. Darüber hinaus gibt sie einen Überblick über das Hirtenwesen weltweit.In einer museumsdidaktischen Dauerausstellung wird an zahlreichen Mitmach-Stationen das Zusammenleben zwischen Mensch und Nutztier beleuchtet. Auf rund 250 m² wird vor allem auch jungen Besuchern des Museums im Rahmen eines interaktiven Konzepts mit Hörstationen und Filmen „begreifbar“ gemacht, welchen Nutzen Menschen seit Jahrtausenden von den am Haus gehaltenen Tieren haben. Weitere Themen dieses Ausstellungsbereichs sind: Tiere als Lieferanten von Rohstoffen wie Milch, Fleisch, Leder, Wolle und Federn, die totale Verwertung eines Rindes in unserer Zeit sowie Stallhaltung und Fütterung im Wandel der Zeiten.Mehrmals im Jahr bereichern wechselnde Sonderausstellungen zu allen Sammlungsgebieten wie Hirtenwesen, Handwerk, Alltagskultur und Kunst den Museumsbesuch. Noch bis zum 30. Juli ist beispielsweise die faszinierende Ausstellung „Bock auf Ziegen? …von der Geschichte eines der ältesten Haustiere“ zu besichtigen. Am 25. August eröffnet dann die große Jubiläumsausstellung des bekannten Künstlers Christoph Gerling unter dem Titel: „Überblick“.Als echte Besuchermagnete im Deutschen Hirtenmuseum erweisen sich drei große Feste im Jahr – angefangen mit dem traditionellen Hirtentag, der immer am 6. Januar stattfindet. Am ersten Sonntag im Mai folgt das Schaf-Fest, das schon seit längerem in mittelalterlicher Manier gefeiert wird und am letzten Sonntag im September der Handwerkermarkt, mit Vorführungen von heute ausgestorbenen Berufen.Sie suchen einen außergewöhnlichen Rahmen für eine Tauffeier, Ihr Geburtstagsfest oder das Ihres Kindes? Feiern Sie ganz entspannt im Deutschen Hirtenmuseum.Informationen erhalten Sie von Mi. bis Fr. zwischen 10 und 16 Uhr unter Telefon 09151-2161 oder per Mail: hirtenmuseum@hersbruck.de