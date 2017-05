Das grosse Reinemachen

Befreien Sie sich von Altlasten in Ihren vier Wänden oder im Keller

Im Lauf der Jahre und Jahrzehnte sammelt sich in unseren vier Wänden, aber beispielsweise auch im Keller oder auf dem Dachboden vieles an – liebgewonnene Erinnerungsstücke sind dabei aber auch vieles, das wir schon seit langem nicht mehr in die Hand genommen haben und auf das wir eigentlich verzichten könnten.Aber mit dem Verzichten ist das so eine Sache. So einfach es nämlich ist, Stücke aufzuheben und zu horten, so schwer ist es oftmals, an sich überflüssige Gegenstände zu entrümpeln. Immer wieder taucht da der Gedanke auf, dass man das eine oder andere ja vielleicht doch noch brauchen könnte und nicht selten erinnern wir uns an die ein, zwei Fälle, in denen das in der Vergangenheit tatsächlich so war. Doch was ist mit den Dutzenden von Stücken, die wir in den vergangenen Jahren nie wieder genutzt haben, von denen wir zum Teil gar nicht mehr wissen, dass wir sie – irgendwo tief in einem Schrank oder einer Kiste verstaut – überhaupt noch besitzen? Stellen Sie sich ehrlich die Frage, ob Sie die alte Kommode, die seit langem im Keller steht, tatsächlich noch einmal lackieren werden, ob Sie die Bücher, die sich in den Kartons stapeln noch einmal lesen werden oder ob Sie die aus der Mode gekommene Jacke jemals wieder anziehen werden. Wenn ja, dann fangen Sie am besten gleich damit an! Wenn nein, dann verabschieden Sie sich von diesem Ballast, verkaufen Sie ihn, verschenken Sie ihn oder werfen Sie ihn weg.Rümpel Fritz in Nürnberg bietet Ihnen professionelle Unterstützung, wenn es ums Entrümpeln oder ums Auflösen eines Haushalts, von Häusern, Wohnungen, Kellern, Garagen oder Gärten geht – einfühlsam, diskret, kostengünstig und mit Wertanrechnung bei verwertbaren Haushalts- oder Wertgegenständen.