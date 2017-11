Das Ja-wort im Burghof

Trauung im malerischen Burghof



Von April bis Oktober finden an einem Samstag im Monat – in der Regel stündlich jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr – Trauungen im malerischen Burghof von Burg­thann statt. Bei schlechtem Wetter werden diese im nicht minder stimmungsvollen Burgkeller durchgeführt. Wer sich eine romantische Trauung an einem außer­ge­wöhn­lichen Ort wünscht, ist hier also garantiert richtig.Da diese Traumlocation ausgesprochen beliebt ist, sind die Termine für Trauungen entsprechend schnell vergeben. Paare, die sicher gehen möchten, dass sie ihre Ehe im Burghof von Burgthann schließen können, sollten sich daher frühzeitig Gedanken über einen passenden Termin im kommenden Jahr machen.Bei Fragen rund um die Trauungen in der Burg und für Terminvereinbarungen wenden Sie sich bitte an die Gemeinde Burgthann, Tel.: 09183/ 401-30 oder per Email an: standesamt@burgthann.deSeit mehr als 100 Jahren – und bereits in der fünften Generation – besteht mittlerweile der Landgasthof Blaue Traube in Burgthann. In historischem Ambiente finden Sie hier fränkische Lebensart, die durch den Magen geht. Gerade die Liebe zum Detail, die sich in allen Bereichen widerspiegelt, macht den Landgasthof mit seinem neu gestalteten Saal zum idealen Ort, an dem Sie – zusammen mit Familie und Freunden – Ihren großen Tag feiern können. Das beginnt bereits in der Küche, wo Können, Tradition und Kreativität perfekt zusammenspielen und dafür sorgen, dass die Gäste mit kulinarischen Genüssen der Extraklasse – traditionell fränkisch oder international – verwöhnt werden. Selbstverständlich setzt sich dieses Streben nach höchster Qualität auch im Service fort, der absolut keine Wünsche offen lässt.Für das glückliche Brautpaar und die Gäste der Hochzeit bietet der Landgasthof Blaue Traube die Möglichkeit, in den gemütlichen, neu gestalteten Zimmern zu übernachten. Inspiriert durch die angrenzende Landschaft hält jedes dieser Zimmer eine ganz eigene Geschichte für seine Gäste bereit.