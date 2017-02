Das Musterhaus in Fellbach

Willkommen im Smart Home: Casaretto von Büdenbender Hausbau

Von A bis Z clever durchdacht ist das neue Fertighaus Casaretto von Büdenbender Hausbau. Komfortabler Wohnraum verschmilzt hier mit intelligent untereinander vernetzten Systemen.Bei Casaretto handelt es sich um ein Design-Haus im Bungalowstil mit Einliegerwohnung, das durch eine clevere Aufteilung und viele „smarte“ Extras begeistert. Die zwei Etagen des modernen Flachdachbaus verteilen sich auf insgesamt 187 m² Wohnfläche. Das Erdgeschoss empfängt die Bewohner dabei mit einem großzügigen, offenen Wohn-Ess-Bereich mit integrierter Küche, zwei Schlafzimmern, einem Ankleideraum, einem mit Badewanne, Dusche und komplett verglaster Sauna ausgestatteten Bad sowie zwei WCs.Im Obergeschoss befindet sich eine weitere Wohnung mit Badezimmer, zwei Wohn-/ Schlafräumen und einer schicken Galerie. Das Highlight: der 15 m² große Balkon, der zum Sonnen, Grillen und an frischer Luft Entspannen einlädt. Das Obergeschoss eignet sich bestens als eigene Etage für Kinder oder beispielsweise auch für eine Pflegeperson, die dort ihr eigenes Reich hat.Das Haus verfügt über eine Photovoltaikanlage, die mit einer integrierten Speichermöglichkeit ausgestattet ist. Das bedeutet, dass sich im Hauswirtschaftsraum neben dem Wechselrichter ein Akkumulator befindet, der es ermöglicht, den eigenen Strom auch dann zu nutzen, wenn die Sonne nicht mehr scheint – und dies erstmals in einer kleinen wandhängenden Einheit. Die Photovoltaikanlage arbeitet Hand in Hand mit der modernen Wärmepumpenheizung, sodass kostbare Energie gespart wird. Auch weitere Stromabnehmer wie Licht, Rollläden oder Sauna sind clever vernetzt und können von unterwegs aus mit dem Smartphone an- und ausgeschaltet werden. Wie alle Häuser von Büdenbender Hausbau ist das Modell Casaretto mit der bewährten Klimawand atmo-tec® ausgestattet, die für eine natürliche Feuchtigkeitsregulation sorgt und ein gesundes Wohlfühlklima schafft.Das Musterhaus Casaretto kann – montags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr – in der Ausstellung „Eigenheim & Garten“ in Fellbach besichtigt werden.Büdenbender Hausbau steht seit mehr als einem halben Jahrhundert für hochwertige und innovative Fertighäuser sowie vorbildlichen Service. Alle Häuser entsprechen höchsten Qualitätsstandards, sind äußerst langlebig und werden mit umweltgerechten Baustoffen gefertigt. Mit modernsten Energie- und Wärmedämmkonzepten können Hausbesitzer die Umwelt schonen und gleichzeitig bares Geld sparen.