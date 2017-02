Das Nürnberger Bauzentrum

Die Ideenschmiede rund ums Eigenheim

Sie möchten neu bauen oder selbst renovieren? Ihr Haus energieeffizienter gestalten oder sich einfach nur inspirieren lassen? Im Nürnberger Bauzentrum im Nürnberger Norden (Kilianstraße 119, 90425 Nürnberg) erleben Sie auf rund 1.800 m² die ganze Bandbreite des Wohnens und Bauens. „Es ist eine Novität“, erläutert Michael Kopper, Vorstandsvorsitzender der Schultheiß Projektentwicklung AG. „Manche sagen, wir haben uns damit ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen, aber dies war gar nicht unsere Zielsetzung. Uns ging es darum, das Thema Servicequalität beim Bauträger auf ein zeitgemäßes Niveau zu heben."Von Bodenbelägen, Fliesen und Sanitär, Küche, Garten und Terrasse über Kaminöfen und Interieur bis hin zu Glasduschen und Spiegeln, Glastüren und -vordächern, dem Multimediapaket Homeway und Elektronik finden Sie auf 1.800 m² ein breitgefächertes Produktportfolio führender Markenhersteller unter einem Dach – fachkompetente Beratung inklusive.„Für uns ist das nicht nur ein Job, sondern jeder einzelne Kunde eine Mission, sodass sich jeder unserer Kunden, ganz individuell in seinem Zuhause Wohlfühlen kann", so Michael Ullrich, Leiter Interior Design und Prokurist der Schultheiß Projektentwicklung AG, der gemeinsam mit seinem Team für seine Kunden individuelle Wohnkonzepte entwickelt. „Papier ist geduldig. Bis dato konnten wir das Ganze nur auf dem Papier in der 2D-Variante über Handskizzen näherbringen, aber mit dem Nürnberger Bauzentrum und dem integrierten 3D-Kino können wir nun ganz neue Begehrlichkeiten wecken und das Feuer bei unseren Kunden entfachen – die individuelle Ausstattung des Eigenheims bekommt so eine ganz andere Bedeutung.“Nürnberger BauzentrumsMontag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 UhrSamstag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr