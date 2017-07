Dem Alltag entfliehen

Städtereisen und Wochenendtripps mit der Bahn

Wer wünscht sich nicht ein bisschen Tapetenwechsel, wenn der Alltag mal wieder zu trist oder zu stressig wird? In diesem Fall bietet eine Kurzreise die perfekte Alternative. Wie wär’s beispielsweise mit einem verlängerten Wochenende in eine europäische Metropole, in Paris, Prag oder Wien? Wer’s nicht so weit mag, der findet auch im Inland reizvolle (Kurz-)Reiseziele: Städte wie Berlin und Köln oder die Ruhe der bayerischen Alpen und der Nordsee.Damit die Entspannung bereits auf der Fahrt beginnt, sollten Sie Ihr Auto ganz einfach daheim lassen. Nutzen Sie die Angebote der Bahn, die Sie bequem und ohne Stau auch bei widrigen Witterungsverhältnissen an Ihr gewünschtes Ziel bringt.Ein Bahnhof ist nicht nur eine Verkehrsdrehscheibe, auf der Menschen abreisen und ankommen. Großstadtbahnhöfe wie der Nürnberger Hauptbahnhof haben längst auch noch eine weitere Funktion: Sie bieten – über die traditionellen Ladenöffnungszeiten hinaus – an 365 Tagen im Jahr ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Einkaufsmöglichkeiten, das durch vielfältige gastronomische Angebote perfekt abgerundet wird. Hier finden Sie fast alle Artikel des täglichen Gebrauchs bis hin zu Last-Minute-Geschenken – und das Ganze verkehrsgünstig gelegen in einer angenehmen Atmosphäre.