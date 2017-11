Der ideale Rahmen für ihr Fest

Feiern in modern-elegantem Ambiente



Mit seinem äußerst flexiblen Raumangebot, 150 Zimmern in den unterschiedlichsten Designs und einem großzügigen Wellnessbereich für den „Tag danach“ bietet das Novina Hotel Herzogenaurach den idealen Rahmen für ihre Hochzeit. Bis zu 200 Personen finden in dem großen, mit allem technischen Komfort ausgestatteten Saal an festlich gedeckten Tischen Platz. Aber auch für kleinere Gesellschaften bietet das Vier-Sterne-Superior-Hotel mit seinem modern-eleganten Ambiente perfekte Voraussetzungen.Was auch immer Sie sich für Ihre Hochzeit vorstellen – das ebenso freundliche für kompetente Team steht Ihnen beratend und unterstützend zur Seite. Egal, ob Sie aus einem der Hochzeitspakete auswählen oder ganz individuell Ihre Traumhochzeit planen möchten. Das betrifft die Räumlichkeiten, zu denen neben dem Saal auch ein Wintergarten, eine überdachte Außenterrasse und ein großzügiger Außenbereich zählen, das betrifft aber auch den kulinarischen Aspekt. Hier sorgt das Küchen-Team für ein perfekt auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Menü – egal, ob regional, international oder exklusiv. Und auch bei Getränken können Sie aus einem vielfältigen Angebot wählen.