Die modernste Art des professionellen Peelings

Starke Verhornung und Verunreinigung der Hautoberfläche sorgen für eine schlaffe Hauttextur und haben zur Folge, dass selbst wertvolle, kostspielige Pflegeprodukte und Cremes nicht mehr in die Haut eindringen können, die Wirkstoffe verbleiben auf der Oberfläche und können daher nicht mehr die gewünschte Wirkung erzielen. Darüber hinaus verstopfen die aufgetragenen Produkte die Poren, was die Sauerstoffversorgung der Haut nachhaltig behindert.Hier schafft die Diamant-Mikrodermabrasion wirkungsvolle Abhilfe. Dabei handelt es sich um eine kontrollierte, mechanische Abtragung der oberen Hautschichten mit Hilfe feiner Mikrokristalle. Ohne Hilfe von chemischen Wirkstoffen und ohne sichtbare Hautschuppung werden die verkrustete Hornschicht sowie Unreinheiten schonend, effektiv und vor allem auch schmerzfrei entfernt. Gleichzeitig werden die Durchblutung sowie die Zellerneuerung gesteigert und die Aufnahmefähigkeit der Haut wieder hergestellt. Dies führt dazu, dass bereits nach einer Behandlung eine Strukturverbesserung des Hautbildes sichtbar ist: die Haut erscheint rosiger und glatter und weist eine spürbar feinere Textur sowie einen gleichmäßigeren Teint auf.• zur sofortigen Verfeinerung der Hautstruktur• zur Minderung der Faltentiefe, auch Augenfältchen• zur Aktivierung der hauteigenen Collagen- undElastinproduktion• bei großporiger, unreiner und fettiger Haut• bei Akne und Aknenarben• zur Akneausreinigung(auch für schmerzempfindliche Patienten)• zur sichtbaren Verbesserung bei Narbenbehandlungz.B. Akne und Windpockennarben• bei Altersflecken und hormonell bedingterPigmentierung• zur Verkleinerung von Poren• zur Behandlung von Dehnungsstreifen• zur Vorbereitung der Haut zur effektiven Aufnahmevon Wirkstoffen, Einschleusen von Vitaminen undRadikalfängern• zur kombinierten Behandlung vor und nachästhetischen Eingriffen• zur Behandlung vor Laser und IPL-Therapien sowieFaltenunterspritzungen.Das Jett Cosmetics Studio, der Spezialist für apparative Kosmetik in der Region, bietet in Nürnberg – exklusiv im süddeutschen Raum – eine Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten für sie und ihn, die dazu beitragen, das Haut- und Körperbild nachhaltig zu verbessern. Neben der „Diamant-Mikrodermabrasion“ bietet das Studio in angenehmer und freundlicher Atmosphäre eine „Kryo-Sauna“, in der unter fachkundiger Anleitung die GKKT praktiziert wird, einen Kryo-Föhn für die lokale Kryotherapie, den „CryoJett“ für dauerhafte Fettreduktion, Brust- & Körperlifting sowie den „Jett Plasma Lift“ zur Hautbehandlung und Faltenglättung.