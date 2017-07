Direkt an der Goldenen Strasse

Pommelsbrunn wartet mit vielfältigen Attraktionen auf

Das vor gut 700 Jahren erstmals urkundlich erwähnte Pommelsbrunn liegt direkt an der „Goldenen Straße“, die von Beginn des 16. Jahrhunderts an die beiden Handels- und Kulturmetropolen Nürnberg und Prag miteinander verband.Eine besondere Attraktion Pommelsbrunns ist sein spätmittelalterliches Badhaus (täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, 2 € Eintritt, Führungen nach Vereinbarung). Im gesamten deutschsprachigen Raum ist es das einzige erhaltene Badhaus im ländlichen Bereich. Das 1486 erstmals urkundlich erwähnte Badhaus war bis 1867 in Betrieb. In dieser Zeit übten hier 19 Bader ihr Gewerbe aus. Die Aufgabe des Baders war dabei nicht nur der Betrieb des Bades. Er ließ auch die Bürger zur Ader, setzte Schröpfköpfe, zog Zähne, behandelte Wunden und schor Bart und Haare.Ein weiteres Highlight des Ortes ist das sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnete Naturkundliche Heimatmuseum, das im „alten Schulhaus“ untergebracht ist und das anhand von historischen Urkunden und liebevoll gestalteten Dioramen die Geschichte Pommelsbrunn lebendig werden lässt. Parallel dazu können die Besucher Mineralien, Kristalle, Versteinerungen und andere „Wunder der Natur“ bestaunen. Das „Alte Schulhaus“ ist mit dem Neubau des Gemeinschaftshauses durch einen Glasbau miteinander verbunden, sodass beide Gebäude über ein gemeinsames Foyer verfügen. Durch die vor fünf Jahren abgeschlossene Baumaßnahme eröffnen sich nun vielfältige und neue Nutzungsmöglichkeiten für Dorfgemeinschaft, Museumsverein und Gemeinde.Wer Pommelsbrunn besucht, der sollte sich in jedem Fall auch in der familiär-gemütlichen Atmosphäre des „Gasthof Vogel“ verwöhnen lassen. Bei regionalen und internationalen Gerichten sowie bei erfrischenden Getränken kann man hier, direkt an der Route der „Goldenen Straße“, ein paar ganz entspannte Stunden genießen. Die gemütlich fränkische Gaststube mit ihren Nebenräumen eignet sich darüber hin­aus bestens für Gruppen, Familienfeiern und Hochzeiten.