Ein Besuch im Manatihaus

An allen Wochenenden im Advent lädt die „Lebende Krippe“ mit Schaf und Esel, Maria, Josef und den Hirten zum Innehalten ein. Die Krippe befindet sich im inneren Eingangsbereich des Tiergartens: hier breitet sich durch einen kleinen Adventsmarkt, den stattlichen Christbaum, Glühwein und Lichterglanz vorweihnachtliche Atmosphäre aus. Ab 2. Dezember 2017, öffnet die „Lebende Krippe" um 11.00 Uhr ihre Tore für alle Tiergartenbesucher. Sie ist dann an jedem weiteren Samstag und Sonntag im Advent zu sehen. Auch am Heiligen Abend kann die „Lebende Krippe" bewundert werden. Ein stimmungsvoller Lichterzug findet am Samstag, 9. Dezember 2017, um 16.30 Uhr ab Haupteingang statt (Erwachsene 4 Euro, Kinder frei). Die Kinder können Laternen (keine Taschenlampen) mitbringen. Zur Waldweihnacht mit Posaunenchor laden die Ev. Kirchengemeinde Auferstehungskirche (Zerzabelshof) am Sonntag, 17. Dezember 2017 (4. Advent), um 16.00 Uhr am Tiergarteneingang ein. Der Eintritt ist frei. Kinder können Laternen (keine Taschenlampen) mitbringen.