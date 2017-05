Ein ganz neuer Lesekomfort

eBook-Reader lassen auch ältere Bücherwürmer schwärmen

Ältere Menschen sind manchmal etwas zurückhaltend, wenn es um moderne Technik geht. Das gilt beispielsweise auch bei eBook-Readern. Doch diese Scheu ist absolut unbegründet. Ganz im Gegenteil: eBook-Reader sind einfach zu bedienen und bringen eine Vielzahl an Vorteilen mit sich, von denen vor allem auch ältere Bücherwürmer profitieren.• Das Gewicht: Je nach Modell wiegen eBook-Reader bei einer Bildschirmgröße von 6 Zoll (15,24 Zentimeter) gerade mal 100 bis 200 Gramm.• Schriftarten und Schriftgröße: Ein besonderer Vorteil von eBook-Readern ist die Möglichkeit, Schriftart und -größe zu verändern. Gerade für Menschen mit einer Sehbehinderung kann ein eBook-Reader so eine wesentliche Verbesserung des Leseerlebnisses bieten.• Das Display: Moderne Modelle wie beispielsweise das „tolino vision 4 HD“ verfügen über scharfe und kontrastreiche HD-Displays, die bei starker Sonnenstrahlung ebenso wie in der Nacht für einen ungetrübten Lesegenuss sorgen.• Der Speicher: Bis zu 6.000 E-Books lassen sich auf einem Reader abspeichern. Das bedeutet – zusammen mit einer Akku-Laufzeit von mehreren Wochen –, dass Ihnen auch auf einer längeren Urlaubsreise niemals der Lesestoff ausgeht.• Die Titelauswahl: Über zwei Millionen eBooks werden derzeit angeboten. Diese können in der Buchhandlung oder online im Internet gekauft werden.Lassen Sie sich doch einfach mal unverbindlich über die Vorzüge eines „tolino“ eBook-Readers beraten, nehmen Sie ihn selbst einmal in die Hand und überzeugen Sie sich mit eigenen Augen von dem angenehmen Lesegenuss, den dieser bietet – in der Thalia Buchhandlung Nürnberg, Karolinenstraße 53.