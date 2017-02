Ein Plus an Komfort und Sicherheit

Moderne Rollladen-Systeme weisen eine Vielzahl an Funktionen auf

Rollläden, die in den unterschiedlichsten Materialien (Kunststoff, Holz, Aluminium...) und Ausstattungsvarianten (Antrieb mit Gurt, Kurbel oder Motor) angeboten werden, haben eine Vielzahl an Funktionen, auf die wir nachfolgend ein wenig näher eingehen möchten. Hochwertige Markenprodukte sind dabei universell einsetzbar und finden sowohl bei Neubauten als auch bei der Altbausanierung Verwendung.Ein Rollladen kann den Wärmeverlust an Fenstern und Balkon- bzw. Terrassentüren nachhaltig verringern. Das Ausmaß der Wärmedämmung hängt einerseits vom Material, der Form und der Dicke des Rollopanzers und andererseits von der Tiefe des Luftzwischenraumes zwischen Rollladen und Fenster ab. Durch eine zusätzliche Dämmung des Rollladenkastens lässt sich die Wärme- dämmung – auch bei hochgezogenem Rollladenpanzer – noch weiter erhöhen.Nicht nur im Winter wirkt sich das Anbringen von Rollläden positiv auf das Raumklima aus. Auch im Sommer können sie durch das Abschirmen der Sonneneinstrahlung ein Aufheizen der Wohnräume verhindern bzw. verringern. Bei starker Sonneneinstrahlung sollten die Lichtschlitze unbedingt geöffnet bleiben, so dass ein Austausch der erhitzten Luft ermöglicht wird. Ansonsten heizt sich die zwischen Rollladen und Fenster eingeschlossene Luft sehr stark auf und gelangt über das Fensterglas in den Innenraum.Rollläden dienen bei Dunkelheit als wirkungsvoller Sichtschutz und ermöglichen bei Tageslicht das Verdunkeln eines Raumes.Nicht nur Hitze, Kälte und Helligkeit lassen sich durch Rollläden regulieren. Auch Lärm kann auf diese Weise verringert werden. Das Ausmaß der Schalldämmung hängt dabei unter anderem vom Material des Rollopanzers und vom Abstand des Panzers zur Fensterscheibe ab – je größer dieser ist, desto stärker ist die Schalldämmung. Auch auf eng anliegende Dichtungen und eine ausreichende Dämmung des Rollkastens sollte geachtet werden, um einen möglichst wirkungsvollen Schallschutz zu gewährleistenDurch einen Rollladen können die Witterungseinflüsse auf Fenster und Fensterrahmen reduziert werden. So kann unter anderem auch verhindert werden, dass es bei nicht ganz dicht schließenden Fenstern zu Windzug oder Durchregnen kommt.Zu guter Letzt stellen Rollläden auch einen wirkungsvollen Einbruchschutz dar.Die hapa AG ist ein dynamisches Unternehmen, mit einer hohen Kompetenz für innovative Produkte in den Bereichen Fenster, Haustüren und Rollläden. Von rechteckigen Standardfenstern bis zu modernen Schrägfenstern und anderen Sonderformen bietet hapa Fensterlösungen für jeden individuellen Zweck und sorgt mit einer umlaufenden Pilzkopfverriegelung für einen wirksamen Einbruchschutz.Auch bei den Haustüren setzt hapa auf größtmögliche Sicherheit. Das serienmäßig verbaute „3-Fallen-Schloss“ beugt nicht nur dauerhaft Türverzug vor, sondern bietet selbst im unverriegelten Zustand eine hohe Grundsicherheit. Zusammen mit weiteren serienmäßigen und zusätzlich montierbaren Sicherheitsmerkmalen erfüllen hapa-Haustüren das Grundbedürfnis nach Schutz und Geborgenheit (die hapa AG ist in der ­­­­KPK-Liste für einbruchhemmende Türen und Fenster bis Klasse RC2 gelistet).Auch die Produktpalette an Rollläden überzeugt durch ihre Vielfalt. Verschiedene Rollladensysteme für unterschiedlichste Einbausituationen stehen hier zur Auswahl und decken alle Eventualitäten ab. Wer sich für das hapa Komplettpaket entscheidet, erhält neben dem Fenster auch den passenden Rollladen.