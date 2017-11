Eine Auszeit vom Alltag

Feiern in fränkisch-ländlichem Genießerambiente



Der stattliche Giebelbau der Erbtaverne „Zum Schwan“ mit seinem auffälligen Zierfachwerk prägt die zentrale Kreuzung im Ortskern von Schwand. Der imposante Fachwerkbau, in dem die Gäste auch heute noch nach allen Regeln der kulinarischen Kunst verwöhnt werden, tauchte bereits in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts als „Erbschenke zum Schwan“ in den Annalen auf. Auf Grund seiner exponierten Lage an den damaligen Haupthandelsrouten von Nürnberg ins Altbayerische und in die Oberpfalz war der „Schwan“ schon damals als Taverne und Herberge bekannt. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die „Erbschenke“ fast vollständig zerstört und ab 1634 Schritt für Schritt wieder aufgebaut. Heute erstrahlt der „Schwan“ in neuem „Gefieder“ und erfüllt alle Erwartungen, die die Gäste an einem modernen gastronomischen Betrieb stellen. So warten beispielsweise die Gästezimmer (unter anderem auch das Hochzeitszimmer mit Himmelbett und Tageslichtbad) mit modernem Komfort und komplett neu gestalteten Badezimmern auf. Gleichzeitig wurde aber auch großer Wert darauf gelegt, den fränkisch-ländlichen Fachwerk-Charme des Hauses zu erhalten.Diese unverwechselbare Ausstrahlung spiegeln auch die mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Gaststuben wider – vom großen Gastraum über das gemütlich-rustikale Kutscherstüberl bis hin zu den beiden Gewölbestuben. Diese von edlem Landhausstil geprägten Räume bieten den perfekten Rahmen für Festgesellschaften in den unterschiedlichsten Größen. So finden beispielsweise im historischen Festsaal bis zu 60 Personen Platz zum Feiern und Tanzen. Ergänzt wird das Raumangebot durch den von wildem Wein, Fachwerk und alten Sandsteinmauern eingerahmten, romantischen Schwanen-Biergarten.Die Küchenchefin des „Schwan“ zaubert mit ihrem Team erlesene Menüs, klassische Buffets, rustikale fränkische Brotzeiten oder ein Sommerpicknick im idyllischen Biergarten. Das ebenso erfahrene wie freundliche Team des „Schwan“ steht aber nicht nur für das leibliche Wohl bereit. Gerne übernimmt das Team auch die individuelle Ausgestaltung Ihrer Feier. In Zusammenarbeit mit spezialisierten Agenturen wird so aus jedem Fest ein dem Anlass angemessenes, unvergessliches Erlebnis.