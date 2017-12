Einkaufsspass von 6 bis 22 Uhr

Hier können Sie sich von einem vielfältigen Angebot inspirieren lassen. Dieses reicht von Bekleidung, Accessoires und edlen Düften über Bücher und Kalender bis hin zu Lebensmitteln und Gütern des täglichen Gebrauchs. Vielfältige gastronomische Betriebe und Dienstleister ergänzen diese Produktpalette.Der besondere Clou des Einkaufsbahnhofs Nürnberg sind aber seine ausgesprochen kundenfreundlichen Öffnungszeiten. Täglich – 365 Tage im Jahr – von 6.00 Uhr morgens bis 22.00 Uhr am späten Abend können Sie hier aus dem Vollen schöpfen. Dies gilt auch an den Feiertagen, so dass Sie mühelos noch den einen oder anderen Einkauf erledigen können, wenn Sie feststellen, dass noch eine Zutat zum Festessen fehlt oder dass Sie ein Geschenk vergessen haben.