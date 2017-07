Einzigartige Unterwasserwelt

Bestens ausgebildet zu den schönsten Tauchspots

Tauchen ist eine faszinierende und ungemein abwechslungsreiche Sportart, die einen, ist man erst einmal dem Zauber dieses Sports verfallen, meist nicht mehr loslässt. Jeder Tauchgang ist anders, einzigartig und spannend, man weiß nie, was man zu sehen bekommt. Denn die einzigartige, fast magische Unterwasserwelt ist überall auf der Welt anders.Umso reizvoller ist es daher, immer neue Spots zu entdecken, an denen man seinem Hobby nachgehen kann. Die unterschiedlichsten Anbieter haben inzwischen ein breites Spektrum an Tauch- und Abenteuerreisen in ihrem Portfolio. Das reicht von Reisen zu den bekannten Spots, die schon seit langem Taucher anlocken bis hin zu unbekannten Perlen, an denen über aber auch unter Wasser noch die wahren Abenteuer warten.Eines darf bei aller Faszination nicht vergessen werden: Tauchen ist auch mit Risiken verbunden. Risiken, die jedoch mit Wachsamkeit und Konzentration auf ein Minimum reduziert werden können. Die Risiken des Tauchens hängen überwiegend mit den unterschiedlichen Druckverhältnissen an der Wasseroberfläche und in der Tiefe zusammen.Damit solche Gefahren erkannt und vermieden werden können, bedarf es einer seriösen, umfassenden Ausbildung, in deren Rahmen auch eine medizinische Tauglichkeitsuntersuchung durchgeführt wird.tauchausflug.eu bietet Tauchausflüge unter anderem nach Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Gozo, Sardinien, Kroatien – egal ob Wochenendausflug oder längere Reise. Darüber hinaus begleitet Tauchausflug.eu seine Kunden auch an die interessantesten Tauchgewässer der Region.Besonders Wert wird bei tauchausflug.eu auf eine fundierte Ausbildung gelegt. Die Schüler sollen nach Kursabschluss sicher tauchen , nicht nur „überleben“ können. Die Ausrüstung für den Kurs, zu dem auch lange Freiwassertauchgänge gehören, wird gestellt, so dass vorab kein Equipment gekauft werden muss. Neben der Tauchausbildung (vom Anfänger bis Tauchlehrer) und den Tauchreisen bietet das Nürnberger Tauchcenter von „tauchausflug.eu“ auch:• Schnuppertauchen• Technisches Tauchen in Tiefen bis zu 100m – auch hier bis zum Tauchlehrer• eine Füllstation für Luft/Nitrox und Trimix bis 300 bar• einen Tauchshop/Laden mit großer Auswahl auch an Leihausrüstung• aber auch ausgefallene Firmenevents wie zum Beispiel eine Weihnachtsfeier mit Schnuppertauchen für die gesamte Belegschaft