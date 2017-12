Eislaufen auf dem Tennisplatz

Das Besondere an der ICE FREE ARENA ist die Tatsache, dass ihre Oberfläche aus innovativen Kunstoffplatten besteht, die speziell für den Eiskunstlauf, für Eishockey und Eisstockschießen entwickelt wurden und den Outdoor-Spaß nicht nur unabhängig vom Wetter machen sondern auch für ein weitgehend energieneutrales Vergnügen sorgen.„Die ICE FREE ARENA ist ein absolutes Novum für uns hier in Mittelfranken“, freut sich Stefan Conrad, der 1. Vorsitzende der Tennisabteilung TV Fürth 1860 auf deren Gelände die Eisfläche aufgebaut ist. „Sie macht es möglich, mit den Schlittschuhen aufs Eis zu gehen, auch wenn es draußen warm ist. Unsere neue Eislaufbahn ist nämlich im Bereich von – 40° bis + 40° Celsius einsatzbereit.“Täglich außer montags können Familien, Kinder, Schulklassen, Firmen und alle, die Spaß am Schlittschuhlaufen haben, dieses Freizeitvergnügen genießen. Im Rahmen des regulären Betriebs sind auch eine ganze Reihe von Events geplant, wie Eislauf-Schule, Eis-Disco, Nikolaus on Ice oder Kinderfasching. Zudem kann die Bahn – im Kooperation mit dem Clubrestaurant „Mio Mio“ – auch für individuelle Veranstaltungen wie Kindergeburtstage oder Firmenfeiern gebucht werden.Wer keine eigenen Schlittschuhe dabei hat, kann vor Ort das passende Sportgerät oder auch Eislaufhilfen ausleihen. Die Eisstockbahn kann jeweils stündlich gemietet werden.Di – Do: 16.00 Uhr - 20.00 UhrFr: 17.00 Uhr - 20.00 Uhrerweiterte Öffnungszeit bis 22 Uhr bei VoranmeldungSa: 10.00 Uhr - 20.00 Uhrerweiterte Öffnungszeit bis 22 Uhr bei VoranmeldungSo: 10.00 Uhr – 20.00 UhrVormittags nach AnmeldungFür Schulen:Do 8.00 Uhr - 14.00 Uhr