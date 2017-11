Event(t)räume

Schloss Dennenlohe und sein Landschaftspark

Am westlichen Rand des Fränkischen Seenlandes, rund 10 Kilometer von Gunzenhausen entfernt, liegt eingebettet zwischen See, Wiesen und Wäldern Schloss Dennenlohe, eines der schönsten Barockensembles im gesamten süddeutschen Raum. Der dazugehörige 26 Hektar große Landschaftspark gliedert sich in drei Bereiche auf – dem größten Rhododendronpark Süddeutschlands, dem stetig wachsende Landschaftspark, einem Patchwork aus traditionellen Kultur- und Wildland- schaften, sowie dem nur an besonderen Tagen geöffnete Privatgarten des Schlosses. Der Schlossherr Robert Freiherr von Süsskind, auch der „Grüne Baron“ genannt, gestaltet die Gärten seit mittlerweile dreißig Jahren mit viel Engagement und Liebe zum Detail – 90 Prozent aller Pflanzen sind von ihm gepflanzt, alle Steine selbst gesammelt und gelegt.Egal ob exklusive Firmen-Events, Konzerte oder Ausstellungen, ob Hochzeiten, Geburtstage oder andere private Feste – die einzigartige Atmosphäre von Schloss Dennenlohe bietet den idealen Rahmen für unvergessliche Veranstaltungen. Die wunderschöne Schlosskapelle, die prachtvollen Räume im Erdgeschoss, die gemütlichen Salons, der stimmungsvolle Marstall oder die neue Gartenbuchbibliothek in der Alten historischen Schmiede und nicht zu vergessen der einzigartige Schlosspark verleihen jeder Veranstaltung eine unvergessliche Note. Neben den Räumen des Schlosses mit seinen Nebengebäuden, die individuell miteinander kombiniert werden können und Platz für bis zu 150 Gäste bieten, kann im „Lustgarten" des Schlosses jederzeit auch ein Zelt für bis zu 400 Personen aufgebaut werden. Oder Sie entscheiden sich für die historische Reitbahn des Schlosses, die bis zu 600 Gästen Platz bietetIm gemeinsamen Gespräch entwickelt das erfahrene Schlossteam mit Ihnen zusammen ein individuelles Konzept. So entsteht ein perfektes Event in einer Umgebung, die der Öffentlichkeit ansonsten nicht zugänglich ist. Und auch der Stress des Alltags findet kein Schlupfloch durch die hohen Gartenmauern, so daß Sie und Ihre Gäste in Dennenlohe ungestört und ausgiebig feiern können.Schloss Dennenlohe91743 UnterschwaningenTelefon: 09836 / 96 888info@dennenlohe.de