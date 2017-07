Faszinierender Angelsport

Entspannung in unverfälschter Natur

Angeln im Allgemeinen besitzt eine Faszination, die Nicht-Angler vielleicht nur schwer nachvollziehen können. Wer aber den Reiz und die Befriedigung einmal gespürt hat, kann ihr auf ewig verfallen. Vor allem auch immer mehr jüngere Menschen begeistern sich in diesen Tagen für das Hobby Angeln und Sportfischen.Fragt man nach den Gründen für diese Entwicklung, so stößt man immer wieder auf zwei Punkte. So suchen angesichts der zunehmenden Hektik des Alltags und dem damit verbundenen negativen Stress immer mehr Personen einen Ausgleich, den sie im Angelsport finden. Dazu kommt der Wunsch vieler, die Natur noch intensiver erfahren und besser verstehen zu können.Neben dem klassischen Angeln am Gewässer im eigenen Ort erfreuen sich vor allem das sogenannte Spinnfischen und – als eine besondere Art des Spinn­fischens – das Fliegenfischen einer immer größeren Beliebtheit.Beim Spinnfischen (aus dem Englischen to spin – „sich drehen, wirbeln, kreiseln“) geht es darum, Raubfische an den Haken zu bekommen. Der Angler muss hierbei – im Gegensatz zum klassischen Angeln – stets in Aktion bleiben. Dies beginnt bereits beim Auswurf des Kunstköders, der im Anschluss schnell wieder eingeholt werden muss. Dabei ist es wichtig, dass der Köder in einer Art und Weise eingeholt wird, die eine natürliche schwimmende Bewegung zur Folge hat. Durch die damit verbundenen Vibrationen und optischen Reize soll der Zander oder Hecht zum Anbeißen gebracht werden.Die Sportangler-Zentrale bietet ihren Kunden seit mittlerweile zehn Jahren unter der Leitung von Inhaber Johann Schlecht ein umfassendes Angebot an Produkten namhafter Hersteller zu fairen Preisen – von Angelruten und -schnüren über Spezialkleidung bis hin zu Futtermittel. Dank einer kompetenten Beratung und einem kundenfreundlichen Service können auch ganz spezielle Anglerwünsche in die Tat umgesetzt werden. Zur umfassenden Servicepalette der Sportangler-Zentrale zählen unter anderem:• Fachgerechte Beratung und erstklassiger Service• Rutenbau, Reparaturwerkstatt und Ersatzteilbeschaffung• Lebendes Ködermaterial zu jeder Jahreszeit• Angelscheine, Tageskarten für attraktive Gewässer• Reisevermittlung an die schönsten Angelgewässer (Angelurlaub A-Z)• Geschenk-Gutscheine, Geburtstagspräsente• Fischpräparationen.