Feiern auf dem Traumschiff

Schwimmende Top-Location: Die „Mississippi Queen“



Die „Mississippi Queen“ ist eine Event-Location, die nicht nur in Nürnberg ihres Gleichen sucht. Das Schiff, das im Main-Donau-Kanal vor Anker liegt, ist in unterschiedliche Bereiche unterteilt, die perfekt für die verschiedensten Veranstaltungsarten – Hochzeiten, private Feiern, Geschäftsevents... – genutzt werden können.Die Räume sind einheitlich im klaren Stil der 30er und 60er-Jahre gehalten, ohne dabei „Retro“ zu wirken. Von jedem der Räume, haben Sie eine Verbindung zum Außendeck und so einen einfachen Zugang zueinander. Jeder Raum ist darüber hinaus zentral über das Foyer erreichbar. Durch diese vielfältigen Zugangsmöglichkeiten und die verwinkelt scheinende Anordnung erschließt sich dem Gast eine komplexe und facettenreiche Umgebung, die das Gefühl unterstreicht, seinen Tag in einer spannenden und einzigartigen Umgebung genießen zu können.Egal, welche Veranstaltung Sie auch planen – das Team der „Mississippi Queen“ hilft Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Event herauszuholen. Die kompetenten Mitarbeiter unterstützen Sie bei der Planung und Durchführung der Veranstaltung und sorgen für ein reibungsloses Gelingen. Die „Mississippi Queen“ bieten Ihnen dabei den kompletten Service aus einer Hand: Räumlichkeiten, Dekoration, Speisen und Getränke, Servicepersonal, Entertainment und dazu Aufregung, Entspannung, Business und Party – mit anderen Worten: Ein einmaliges Erlebnis für Sie und Ihre Gäste.