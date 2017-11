Feiern im Tiergarten Nürnberg

Der passende Rahmen für jedes Event



Im Tiergarten können Kindergeburtstage der besonderen Art gefeiert werden. Im Beisein exotischer Tiere aus der ganzen Welt, erfährt die Geburtstagsgesellschaft erstaunliche Geschichten über unsere Tiere; außerdem wartet manch spannende Aktion auf die Kinder. Bei verschiedenen spannenden, interaktiven Touren kann das Geburtstagskind mit seinen Gästen den Tiergarten aus einer anderen Perspektive kennenlernen. Mindestalter: 6 Jahre, Dauer: ca. 1,5 Stunden. Für weitere Informationen, Terminanfragen und Buchungen stehen die Zoobegleiter von Montag bis Freitag von 10.00 bis 14.00 Uhr persönlich und unter der Rufnummer 0911 / 54 54 833 zur Verfügung. Außerhalb dieser Zeiten können Sie unter Angabe von Name und Rufnummer eine Nachricht auf Band hinterlassen. E-Mail: zootouren@stadt.nuernberg.deErleben Sie die faszinierende Unterwasserwelt als außergewöhnlichen Veranstaltungsort. Egal ob im kleinen Kreis oder als große Feier – der Blaue Salon bietet immer den passenden Rahmen für Ihre Anlässe. Ob Firmenfeier, Kundenpräsentation, Tagung oder Familienfest – alle werden im Blauen Salon zu einem einmaligen Erlebnis. Wir haben den passenden Raum für jeden Anlass und liefern Ihnen Ihr maßgeschneidertes Event im tierischen Ambiente.Tierpräsentation in der Delphinlagune, machen Sie sich mit Ihren Gästen auf in den Regenwald des Manatihauses oder streifen Sie mit Ihren Gästen durch den abendlichen Tiergarten. Unsere Delphintrainer und erfahrenen Zoobegleiter verstehen es, zeigen Ihnen Erstaunliches und Wissenswertes über das Leben im Wasser und über die Tierwelt und beantworten gerne die Fragen Ihrer Gäste.Weitere Informationen erhalten Sie aufTelefonnummer 0911/5454-6Mail: tiergarten@stadt.nuernberg.de