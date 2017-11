Feiern mit mediterranem Flair

Die „Casa Fontana“ im Norden Schwabachs



Seit mehr als zehn Jahren begeistert die „Casa Fontana“ mit italienischem Flair mitten in Schwabach. Egal ob Hoch­zeit, Firmen­jubiläum oder Geburts­tag – in der „Casa Fontana“ finden Sie ein stil­volles Ambiente für Feiern von 40 bis 200 Per­sonen. Bei knapp 2.000 Veran- staltungen, die in diesem Zeitraum durchgeführt worden waren, konnten sich Gastgeber und Gäste von der Location selbst aber auch von dem Know-How des „Casa Fontana“-Teams überzeugen.Gemäß dem Motto „Treten Sie ein und lassen Sie den Alltag hinter sich“ setzt das Team alles daran, die individuellen Wünsche der Gäste bestmöglich umzusetzen und ihnen ein entspanntes und genussvolles Feiern zu ermöglichen. Dafür stehen in der „Casa Fontana“ – im Norden Schwabachs, unweit der B2 gelegen – liebe­voll mediterran ein­gerichtete Räume mit Bühne, Bar und einer exklusiven Zigarren­lounge zur Verfügung – in den Wintermonaten verwandelt sich die Casa dabei in ein Winterdorf und bietet so den idealen Rahmen für eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier. Eine hoch­wertige tech­nische Aus­stattung mit Sound­anlage und Beamer sorgt für das perfekte Equipment für jedes Event, egal ob privat oder geschäftlich und durch die Lage in einem Gewerbegebiet können zusätzlich zu den hauseigenen Parkmöglichkeiten vor allem am Wochenende viele weitere Parkplätze genutzt werden.Das Team der „Casa Fontana“ steht Ihnen nicht nur in der Location selbst mit ihrem Know How (bei Personaleinsatz, Ablaufplanung, Deko...) und ihren Kontakten (zu Caterern, DJs, Bands, Floristen, Konditoren...) zur Verfügung. Auch im Markgrafensaal Schwabach und in der Stadthalle Roth sowie außer Haus, bei Festivitäten und Kirchweihen sorgt das ebenso kompetente wie freundliche Team für rundum gelungene Events und Feiern.