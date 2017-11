Feiern mit Seeblick

Café & Restaurant Seehaus am Wöhrder See



Der Wöhrder See idyllisch und trotzdem zentrumsnah, unweit der Nürnberger Innenstadt gelegen, ist das ideale Naherholungsgebiet für alle Nürnberger. Hier finden Spaziergänger, Radler und Wassersportler das perfekte Umfeld, um ihre Freizeit zu verbringen.Der Wöhrder See – und hier das Café & Restaurant Seehaus – bietet aber auch den idealen Rahmen, um zu feiern und sich nach allen Regeln der Kunst verwöhnen zu lassen. Egal ob Sie eine Familienfeier planen (Hochzeit, Taufe, Kommunion/Konfirmation, Geburtstag, Trauerfeier...) oder ob Sie den passenden Rahmen für einen Firmenevent, eine Konferenz, eine Jubiläums- oder Weihnachtsfeier suchen – das „Seehaus“ ist stets eine Top-Wahl.Das Café & Restaurant bietet Platz für 120 Gäste. Dazu kommen ein großer Nebensaal, in dem 100 Personen Platz finden, sowie – in den Sommermonaten – die romantische Sonnenterrasse, die 80 Gästen nicht nur einen fantastischen Seeblick sondern auch ein gemütliches Ambiente für stimmungsvolle Feiern bietet.Wer feiert, der möchte sich natürlich auch kulinarisch verwöhnen lassen. Mira Scekic kreiert daher mit ihren Küchenchefs die auf den jeweiligen Anlass individuell zugeschnittenen Menüs und Buffets – leicht, mediterran, kroatisch oder fränkisch. Selbstverständlich können Sie bei der Menüauswahl, bei der viel Wert aus frische und saisonale Spezialitäten gelegt wird, ihr eigenen Ideen und Vorstellungen mit einbringen und entscheiden, was auf den stimmungsvoll geschmückten Tisch kommt – von der feinen Suppe bis zur hausgemachten Torte.