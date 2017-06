Feuerbestattungen nehmen zu

Auch andere „pflegeleichte“ Bestattungsformen sind auf dem Vormarsch

Die klassische Bestattungsform der Erdbestattung, bei der der Verstorbene in einem Holzsarg beigesetzt wird, wird – aktuellen Umfragen zufolge – nur noch von jedem vierten Bundesbürger bevorzugt. Gleichzeitig erfreuen sich Einäscherungen mit anschließender Beisetzung im Urnengrab immer größerer Beliebtheit.Auch andere „pflegeleichte" Bestattungsformen und solche, bei denen die Grabpflege bereits enthalten ist, erleben derzeit einen Boom – das reicht von einer letzten Ruhe in Bestattungswäldern über See- und Naturbestattungen bis hin zur Bestattung in Gemeinschaftsgräbern, Urnenwänden oder in Biotopen, die mittlerweile auf vielen Friedhöfen angelegt werden. Voraussetzung für diese Bestattungsformen ist üblicherweise eine Einäscherung.Auch wenn solche pflegefreien Grabformen auf immer größere Gegenliebe stoßen, empfindet nach wie vor jeder zweite Bundesbürger die Grabpflege als Bereicherung. Vor allem für die Generation der Über-60-Jährigen ist es wichtig, wenn sie sich um ein Grab kümmern können. Diese Altersgruppe ist auch am meisten davon überzeugt, dass der Friedhof mehr ist als nur ein Bestattungsort. Für rund 60 Prozent der Über-60-Jährigen ist der Friedhof darüber hinaus auch ein Ort der Ruhe, der Besinnung und inneren Einkehr, aber auch ein Ort zum Spazierengehen und zur Erholung.