Fränkisches Sauerkraut

25 g Schweineschmalz50 g gewürfelte Zwiebel50 g Speck, gewürfelt & geräuchert100 g Äpfel, in feinen Scheiben150 ml Gemüsebrühe500 g Sauerkraut1/2 TL Kümmel2 Wacholderbeeren2 LorbeerblätterGeben Sie das Schweineschmalz in einen Schmortopf und schwitzen Sie darin die Zwiebeln an bis sie etwas Farbe annehmen. Geben Sie nun die Speckwürfel zu und lassen Sie auch diese kurz mitschmoren. Nun das Ganze mit der Gemüsebrühe ablöschen. Geben Sie anschließend das Kraut – am besten frisches Sauerkraut vom Markt oder Bauernladen – und die Apfelscheiben sowie die Gewürze zu und lassen Sie das Ganze vor dem Servieren mindestens eine halbe Stunde lang köcheln.