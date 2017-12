Das Freizeitbad Atlantis bietet auf 1.200 m² Badespaß und Erholung für die ganze Familie. Mit Speed und Action geht es hinab im Rutschenparadies durch die „Black Hole“ (110 m), den 126 m lange „Crazy River“ und ganz neu mit der Turbo Rocket mit Raketenstart. Im einzigartigen Wasserspielpark werden die Kinder über Laufstege, Kletternetze, Wasserrutschen und Kriechröhren auf eine spannende Wasserreise geschickt. Die Kleinsten finden im neu gestalteten Kinderabenteuerland Ihren Spaß und alle 30 min. kann man sich dann so richtig in die Fluten stürzen, wenn im großen Freizeitbecken wieder die „Welle“ angesagt ist! Wer lieber seine Bahnen zieht, der kommt im 25 m langen Sportbecken auf seine Kosten. Erholung bietet das 34°C warme Außenbecken und die angrenzende Saunalandschaft, die gegen Aufpreis jederzeit mit genutzt werden kann. Ihr habt Geburtstag?! Na dann kommt doch ins Atlantis! Im Piratentreff ist genug Platz für Dich und all Deine Freunde!Am Atlantis-Familientag am Freitag und dem Seniorentag am Dienstag gibt es tolle Vergünstigungen (gilt nicht an Feiertagen oder in den bay. Schulferien).Öffnungszeiten:Bad täglich von 10 – 22 UhrSauna täglich von 10 – 23 UhrAn folgenden Tagen hatdas Atlantis geschlossen:24. / 25. Dez., 31. Dez.und 1. JanuarFreizeitbad AtlantisWürzburger Str. 3591074 Herzogenaurach09132/7385-0info@atlantis-bad.de