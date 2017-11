Für 30 bis 30.000 Gäste

Lehrieder verwöhnt die Metropolregion seit 45 Jahren



Jede Veranstaltung, jedes Fest, jedes Jubiläum, jedes Event ist einzigartig. Das Team von Lehrieder bietet daher keine Lösungen „von der Stange“, sondern erarbeitet individuelle Konzepte, die optimal auf die Wünsche und Ansprüche der jeweiligen Auftraggeber – Firmen- oder Privatkunden – zugeschnitten sind und letztlich ein stimmiges Gesamtbild vermitteln.Das beginnt bereits in der Konzeptionsphase, in der spontane Ideen und Anregungen – sei es bei der Speisenfolge, bei der Gestaltung der Feierlocation oder beim Rahmenprogramm – sofort auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft werden können. Dank einer intensiven und vertrauensvollen Abstimmung mit dem Kunden und Auftraggeber können in dieser Phase frische, kreative Ansätze und langjähriges Know-How perfekt zusammengeführt werden. Egal, ob es sich um eine private Feier im Familienkreis handelt, oder um ein großes Meeting beziehungsweise einen perfekt inszenierten Messeauftritt. Gerade große Veranstaltungen und Kongresse haben meist einen sehr eng gesteckten Zeitrahmen. Dies verlangt von einem professionellem Caterer wie Lehrieder nicht nur ein Höchstmaß an kulinarischer Qualität sondern auch an Zuverlässigkeit und Flexibilität.Ganz egal ob exklusiver Event mit 30 Gästen oder Großveranstaltungen mit 30.000 Teilnehmern, ob Fingerfood-Buffet oder ein traumhaftes 4-Gänge-Menü – das Lehrieder-Küchenteam kombiniert mit größter Sorgfalt und Sachverstand frische Zutaten, die nach Möglichkeit einen regionalen und saisonalen Bezug haben. Auf diese Weise entstehen individuelle Genussmomente und Speisenkonzepte, bei denen alle Komponenten perfekt miteinander harmonieren und für ein überzeugendes Geschmackserlebnis sorgen.Für jeden Anlass und jede Größenordnung finden Sie zusammen mit den Catering-Profis von Lehrieder genau die passende Location – von Bars und Lounges über historische Bauten, Schlösser und Burgen bis hin zu Open-Air- und Aktiv-Locations. Seit gut fünf Jahren stellt Lehrieder sein kulinarisches und gastronomisches Repertoire auch in der eigenen Genuss- und Event-Location „kochstelle by LEHRIEDER“ unter Beweis. Die „kochstelle“ ist die perfekte Location für Events von 20 bis 199 Personen, kann je nach Anlass oder Motto individuell möbliert und dekoriert werden und bietet mit ihrer erstklassig ausgestatteten Erlebnisküche auch die Möglichkeit, gemeinsam mit den Gästen eigene Menüs zuzubereiten oder Profiköchen bei Kochshows und Workshops über die Schultern zu blicken.