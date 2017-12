Für dich von mir

In den Tierheimen ist oft das Geld zu knapp, um auf die einzelnen Bedürfnisse der Tiere einzugehen. Umso mehr freuen sich die Tierheime und deren Notfellchen über Spenden zu Weihnachten wie z.B. neue Spielzeuge, gutes Essen oder Leckerlis. Auch dieses Jahr veranstaltet Heimtierspezialist Kölle-Zoo seine „Wunschzettelaktion“ und verschenkt Freude!„Bei uns werden auch mit kleinem Einsatz Wünsche wahr, denn die Tierheime und deren tierischen Schützlinge freuen sich über jede Spende“, erklärt Kölle-Zoo-Betriebsleiter Manuel Boxheimer. Und so geht’s: Die Tierheime haben für ihre Tiere Wunschzettel ausgefüllt und an Kölle-Zoo überreicht. Auf den Wunschzetteln sind dringend benötigtes Zubehör wie Näpfe, Spielsachen und Bettchen notiert. Diese hängen von 2. Dezember bis Heiligabend am Weihnachtsbaum im Nürnberger Kölle-Zoo. Gemäß dem Motto „Mein wird Dein“ können Tierfreunde die tierischen Wünsche erfüllen, indem sie die benötigten Artikel erwerben und den lokalen Tierheimen spenden. Die Spenden werden von Kölle-Zoo gesammelt und im Rahmen einer feierlichen Übergabe dem lokalen Tierheim Anfang Januar überreicht. Wer weiß, vielleicht findet das eine oder andere „Sorgenfellchen“ dabei ein neues, liebevolles Zuhause auf Lebenszeit, denn auf seinem Wunschzettel stellt sich jedes Tierheimtier kurz vor.Insbesondere für herrenlose Tiere hat Kölle-Zoo ein großes Herz und ein offenes Ohr und unterstützt Tierschutzarbeit auf vielerlei Weise: mit Sach- und Futterspenden an Tierheime, mit verschiedenen Spendenaktionen und dem Sponsoring eines Einkaufsgutscheins im Wert von 15 Euro an die neuen Tierhalter von Tierheimtieren zur Finanzierung der Erstausstattung des neuen tierischen Familienmitglieds. Zudem kooperiert Kölle-Zoo mit den Tierheimhelden – einer Plattform zur Tiervermittlung im deutschsprachigen Raum – und hat die Tiersuche fest in seinen Internetauftritt integriert.Mittlerweile hat Kölle-Zoo die Vermittlung von mehr als 10.000 Tierheimtieren in ein neues Zuhause unterstützt.Weitere Informationen unterwww.koelle-zoo.de