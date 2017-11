Gast auf der eigenen Feier

Alles andere übernehmen die Profis von „Aufgetischt!“



Das Team von Aufgetischt! tischt bei Ihnen zu Hause oder auch in der Location ihrer Wahl auf – bei geschäftlichen Events oder privat, bei kleinen familiären Runden oder bei einer großen Gesellschaft. Damit Sie und Ihre Gäste nicht nur satt, sondern auch kulinarisch verwöhnt werden, macht Ihnen Aufgetischt! individuelle, auf ihre Wünsche zugeschnittene Angebote. Ein verlockendes Buffet zum Beispiel, das für jeden etwas bereit hält, von herzhaften Spezialitäten bis hin zur süßen Verführung – auf Wunsch auch gern an Ihrem Veranstaltungsmotto orientiert. Bei den Menüs kommen kreative, saisonale Gerichte auf den Tisch. Die Speisekarte bestimmen Sie. Und das Beste: Aufgetischt! sorgt dafür, dass Sie sich als Gast auf Ihrer eigenen Feier verwöhnen lassen können. Das professionelle Personal des Caterers kümmert sich um alles andere. Getränkeservice, Servieren, Rücklauf... Bereits bei der Vorbereitung Ihres Events können Sie auf das Know-How von Aufgetischt! vertrauen. Gerne stellen die Veranstaltungsprofis den Kontakt zu Feierlocations, Künstlern, Deko-Profis, freien Rednern und vielen anderen her.Aufgetisch! verfügt auch über ein eigenes lichtdurchflutetes Loft. Auf einer Fläche von rund 200m² bietet es Platz für bis zu 200 Personen (stehend) beziehungsweise 160 Personen (bestuhlt). Durch mobile Stellwände, kann der Raum je nach Platzbedarf und Gestaltungswunsch variiert werden. Das Loft kann für jeden Anlass mit Service gemietet werden – egal ob Geburtstag, Jubiläum, Firmen(weihnachts)feier, Taufe, Hochzeit oder auch einfach nur weil das letzte Fest schon so lange her ist. Von Buffet über Menü, fliegend serviert oder auch selber kochen – alles ist möglich.