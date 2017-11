Genuss für Augen und Gaumen

Die passende Torte für Hochzeit und andere Anlässe



Die Hochzeitstorte ist eines der Highlights einer jeden Trauung. Daher sollte man sich schon frühzeitig mit vielfältigen Aspekten beschäftigen. Zunächst gilt es – je nach Gästezahl und Budget – die Größe (einstöckig oder mehrstöckig, Treppenform...) und Form (rund, rechteckig, in Herzform oder in freier Form) festzulegen. In Sachen Geschmack sollte sich die Hochzeitstorte in erster Linie an den Vorlieben des Brautpaars orientieren, aber dennoch nicht zu ausgefallen sein. Schließlich sollen auch die Gäste etwas nach ihrem Geschmack finden.Ausgefallene Bonbonieren, Motivtorten für Ihre Hochzeit aber auch zum Geburtstag, zur Taufe oder zu jedem anderen Anlass, Cup Cakes, Pop Cakes, Gastgeschenke für alle Events – das Angebot von „Incitanem – Atelier Magic Hands“ kennt praktisch keine Grenzen. Hier finden Sie alles, um aus Ihrem Fest ein einzigartiges Erlebnis für Sie und Ihre Gäste zu machen. Darüber hinaus bietet der Geschenkeladen auch T-Shirts, Taufkleider und Party-Deko der unterschiedlichsten Art.www.facebook.com/incitanemateliermagichands.de