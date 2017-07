Europas riesiger Meteoritenkrater



Vom einschlagenden Ereignis zum einschlagenden Erlebnis: Entdecken Sie im Nationalen Geopark Ries den am besten erhaltenen Meteoritenkrater Mitteleuropas. Vor rund 14,5 Mio. Jahren durch einen Asteroideneinschlag entstanden, ist das flache, weitgehend unbewaldete Kraterbecken mit seinen 25 km Durchmesser und dem bis zu 150 m hohen Kraterrand heute noch gut in der Landschaft sichtbar.Der Nationale Geopark Ries bietet die einzigartige Möglichkeit, ein spannendes Kapitel der Erdgeschichte hautnah zu erleben. Neben der einmaligen Geologie und Landschaft finden sich auf engstem Raum hervorragend erhaltene Burgen, Schlösser, Kirchen und Klöster des Mittelalters und späterer Epochen. Entdecken lassen sich all diese Sehenswürdigkeiten auf einem ausgedehnten und gut beschilderten Wander- und Radwegenetz oder einem der Geopark-Themenwege.Sechs Erlebnis-Geotope vermitteln den Besuchern darüber hinaus anschaulich die Zerstörungskraft des Einschlags und die Folgen für Gestein, Landschaft und Natur. Diese „Fenster in die Erdgeschichte“ zeigen, wie buchstäblich Berge versetzt wurden und sich im Laufe der Jahrmillionen die Landschaft immer wieder neu geformt hat. Geopark-Lehrpfade führen dabei zu besonders interessanten geologischen Aufschlüssen und reizvollen Aussichtspunkten.Zu entdecken ist der Geopark zu Fuß, mit dem Rad oder motorisiert, individuell oder in Begleitung eines speziell ausgebildeten Natur- und Landschaftsführers. Zusätzlich gibt es im gesamten Gebiet des Geoparks von März bis Oktober fast wöchentlich offene Führungen ohne Voranmeldung.