Glas – zeitlos und topmodern

Der Werkstoff ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken

Glas begegnet uns Tag für Tag in den unterschiedlichsten Formen – von Fenstern und Trinkgläsern über Brillen, optischen Geräten (Mikroskope, Fernrohre...) und Schmuck bis hin zu schnellen Internetleitungen, bei denen Lichtimpulse in Glasfaserkabeln als Informationsträger unterwegs sind.Doch Glas ist nicht gleich Glas. Hauptbestandteil dieses Werkstoffs, der bereits vor Jahrtausenden von den alten Ägyptern wohl eher durch Zufall entdeckt wurde, ist zu etwa 70 Prozent geschmolzener Quarzsand (Siliziumoxid). Dazu kommen Natriumoxid (Soda) und Calciumoxid (Kalk). Um die Gebrauchseigenschaften und Herstellungsbedingungen zu optimieren, können aber auch weitere Bestandteile – u.a. Pottasche, Feldspat – zugegeben werden.Die drei am häufigsten verwendeten Glasgruppen sind• das Kalk-Natron-Glas: Das gewöhnliche Massenglas für Flaschen und Fenster zeichnet sich durch hohe Lichtdurchlässigkeit, Durchsichtigkeit und eine gute Wetter- und Wasser-Beständigkeit aus.• das Bleikristall-Glas: Durch seine besonders hohe Lichtbrechung ist das Blei- oder Kristallglas ein bevorzugtes Material für wertvolle Trinkgläser, Vasen und Lüster.• das Borosilikat-Glas: Dieses Spezialglas ist sehr beständig gegen chemische Einwirkungen und große Temperaturunterschiede.Eine wichtige Gruppe von Gläsern sind aber auch die modernen Funktionsgläser, die je nach Kombination der Glasarten, Glasbeschichtungen, Glasdicken, Scheibenzwischenräume und Gasfüllung (Luft / Edelgase) sehr unterschiedliche Anforderungen (Schutz vor Kälte/Hitze, Gewalteinwirkung, Feuer...) erfüllen.