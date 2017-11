Heiraten mit Toscana-Feeling

Wozu in die Ferne schweifen: Feste feiern in Wirsberg



Das Bellevue Spa & Resort Reiterhof Wirsberg inmitten der idyllischen Natur Oberfrankens ist die perfekte Location für Ihre Traumhochzeit. Hier können Sie sich unter freiem Himmel bei atemberaubender Aussicht auf die fränkische Toskana das „Ja“-Wort geben. Die Standesbeamten oder der 1. Bürgermeister von Wirsberg trauen nämlich auf Wunsch auch außerhalb des Standesamtes im Hochzeitspavillon oder in einer der stilvollen Räumlichkeiten des Hochzeitshotels Reiterhof. Auch an Wochenenden, Sonn- und Feiertagen oder in den Abend- und Morgenstunden – hier werden (fast) alle Hochzeitswünsche wahr. Ganz entspannt und ohne Wegezeiten für Brautpaar und Hochzeitsgesellschaft. Schließlich wollen Sie den schönsten Tag in Ihrem Leben nicht im Auto verbringen, um beispielsweise vom Standesamt zur Feierlocation zu fahren. Viel schöner ist es doch, jede freie Minute dieses einzigartigen Tages mit seinen Freunden und Angehörigen zu verbringen.Der Reiterhof bietet 46 geräumige Appartements bzw. Suiten in denen im Anschluss an das sicherlich unvergessliche Fest, Gäste und Brautpaar bequem übernachten können. Am nächsten Vormittag kann die Hochzeitsgesellschaft beim Frühstück noch einmal zusammen Zeit verbringen und im großzügigen Wellnessbereich entspannen, bevor sich die Wege wieder trennen – oder das Brautpaar direkt vor Ort gleich in seine Flitterwochen startet.Denn es müssen nicht immer die Niagara-Fälle, die Malediven, Venedig, Rom oder Paris sein. Auch hier bei uns gibt es romantische Orte, an denen Sie die traute Zweisamkeit Ihrer Flitterwochen genießen können. Vor allem, wenn Sie nur ein paar Tage (Frei-)Zeit haben oder eine weite Reise scheuen, lohnt es sich auch in Oberfranken nach einem stimmungsvollen Flitterparadies zu suchen.Es gibt viele Gründe, die für ein romantisches Flittern im Bellevue Spa & Resort Reiterhof Wirsberg sprechen. Hier kommen Sie zum Beispiel in den Genuss aller deutschen Standards der Sicherheit und das bei voller Romanik. Hier erleben Sie unvergessliche Tage und genießen in trauter Zweisamkeit stimmungsvolle Sonnenuntergänge, kulinarische Köstlichkeiten und nicht zuletzt ganz besondere Momente als Paar.Vielleicht erwarten Sie aber auch bald Nachwuchs und scheuen davor zurück, stundenlang im Flugzeug zu sitzen. Wenn Sie trotzdem nicht auf die Romantik stilvoller Zweisamkeit – oder angesichts des bevorstehenden Ereignisses: Dreisamkeit – verzichten möchten, bietet das Bellevue Spa & Resort Reiterhof Wirsberg mit seinem Arrangement „Schwanger Flittern“ ein stimmungsvolles und erholsames Komplettpaket. Und das Wichtigste: Sie flittern ganz entspannt mit der Gewissheit, dass – im Falle des Falles – erfahrene Hebammen, Fachärzte und zwei Frauen- bzw. Geburtskliniken ganz in Ihrer Nähe sind.