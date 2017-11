Hier geht’s so richtig ab

Coole Kindergeburtstage im PLAYMOBIL-FunPark



Der PLAYMOBIL-FunPark in Zirndorf bietet die Möglichkeit, auf insgesamt 90.000 m² spannende Spielabenteuer erleben. In dieser einzigartigen Umgebung mit PLAYMOBIL-Spielwelten in XXL können die Kids zwischen Ritterburg, Piratenschiff und Polizeistation aber auch super Geburtstag feiern!Helft Prinzessin Schlamperliese ihren goldenen Ballschuh wieder zu finden oder unterstützt Ritter Furchtlos dabei, den Schlüssel für die Schatzkammer zurück zu holen. Taucht ein in eine Welt der Ritter und Prinzessinnen, der Piraten und Piratenbräute und begebt euch auf eine spannende Schatzsuche im PLAYMOBIL-FunPark.Wer an seinem Geburtstag so richtig abrocken möchte, für den ist der Dance 4 Kids-Geburtstag genau das Richtige. Hier ist echte Partystimmung angesagt! Beim großen Fotoshooting haben alle ihren ganz großen Auftritt, während die größeren Entdecker beim Geocaching-Geburtstag voll auf ihre Kosten kommen. Egal ob Spannung und Action oder klassische Geburtstagsspiele – der PLAYMOBIL-FunPark hat genau das richtige Programm für deinen großem Tag. Feier deine Geburtstagsparty mit deinen Freunden im PLAYMOBIL-FunPark und erlebe unvergessliche Abenteuer.Und wenn sich das Wetter einmal nicht von der besten Seite zeigt, geht die Party im gläsernen HOB-Center weiter.Am besten jetzt gleich buchen auf www.playmobil-funpark.de oder telefonisch unter 0911 – 9666 2240 (Mo - Fr von 9.00 bis 12.00 Uhr). Das Team des PLAYMOBIL FunParks freut sich schon jetzt auf dich und deine Freunde!Doch nicht nur die Kids kommen im PLAYMOBIL-FunPark voll auf ihre Kosten. Auch für die Eltern , Großeltern, Onkel und Tanten lohnt sich der Besuch. Von Mai bis September ist der PLAYMOBIL-FunPark nämlich auch ein echter Geheimtipp für alle Biergartenfreunde. Leckeres Bier, knuspriges Spanferkel und deftige Brotzeiten locken Fans der fränkischen Kulinarik, während die Kinder fröhlich herumtollen. Ob draußen, inmitten idyllischer Blumenarrangements, oder im überdachten Bereich – der PLAYMOBILBiergarten bietet bei jedem Wetter eine große Auswahl an Speisen und Getränken. Von typisch fränkischen Schmankerln bis hin zu moderner Küche ist für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei. Saftige Steaks vom Grill, fränkische Bratwürste auf Kraut, knackige Salate und Kloß mit Sauce für die Kids sowie eine Vielzahl an alkoholfreien Getränken und regionalen Bier- und Weinspezialitäten laden zum Verweilen und Genießen ein.Playmobil-FunParkBrandstätterstraße 2 - 1090513 ZirndorfTelefon: 0911 / 9666 1455