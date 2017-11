Ihre Feier in Profi-Händen

Caterer sorgen nicht nur für kulinarische Highlights



Wie heisst es so schön: Man muss die Feste feiern wie sie fallen. Dabei muss es nicht unbedingt ein Hotel oder ein Gasthof als Feierlocation sein. Auch im eigenen Garten, bei Ihnen zuhause, in einem stimmungsvollen Saal oder in einer stilvollen Feier-Location können Sie mit Ihren Freunden und Verwandten einen unvergesslichen Tag verbringen. Doch egal für welche Lösung Sie sich auch entscheiden, Sie brauchen ein dem Anlass angemessenes Menü oder Buffet, mit dem Sie Ihre Gäste bewirten können. Die ideale Lösung stellt dabei ein professionelles Catering-Unternehmen dar, das über das notwendige Equipment und über die dazugehörige Erfahrung verfügt.Der Partyservice À Table kümmert sich seit über 20 Jahren um leckersten Speisen und Menüs, um Getränke und die anfallende Logistik für Ihre Festivitäten. Gerne unterstützen Sie die erfahrenen Spezialisten auch mit ihrem freundlichen Servicepersonal, gestalten die Dekoration, organisiert die musikalische Untermalung und stellen das benötigte Mobiliar zur Verfügung. Wenn Sie möchten, kümmern sich die Catering-Profis auch um die passende Event-Location. Je nach Zahl der Gäste können Sie im „Maison À Table“, im historischen „Hirsvogelsaal“ oder – bei mehr Gästen – im „Mehr Raum“ feiern.