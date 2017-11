Immer der perfekte Rahmen

Veranstaltungsräume bis 400 Personen für jeden Anlass



Als Oskar Schlag vor über 40 Jahren sein erstes Hotel in Nürnberg baute, wurde er von vielen Kollegen belächelt. Als absoluter Branchenneuling war er ein Exot unter den Hoteliers und betrachtete sein Projekt ganz aus den Augen des Gastes. Er wollte nicht nur Hotelzimmer vermieten, sondern vor allem ein Gastgeber für Familien, Paare, große und kleine Gäste und für alle Anlässe sein. Spätestens mit seinem zweiten Hotel verwirklichte er diesen Traum: Im Arvena Park Hotel wird seit 30 Jahren ausgelassen gefeiert. Mit 15 flexiblen Veranstaltungsräumen ist wirklich für jeden das Passende dabei, egal, ob kleine Runde oder ausladendes Fest bis 350 Personen. Ein großer Garten mit Zelt sorgt im Sommer für die richtige Stimmung und bietet Kindern viel Platz zum Spielen und Toben. Über den kostenfreien Parkplatz freuen sich die großen Gäste und durch individuell kalkulierte Pauschalen bleiben alle Kosten stets im Blick. Kommen einige Gäste von außerhalb, ist es außerdem sehr praktisch, wenn zwischen Fest und Bett nur einige Schritte liegen. Am nächsten Morgen ist ein Frühstück mit allen Übernachtungsgästen ein schöner Abschluss des Festes.Oskar Schlags Blick auf die Dinge hat auch die drei fränkischen Hotels, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind, geprägt. So ist das Arvena Kongress Hotel in Bayreuth das größte Veranstaltungshotel in Oberfranken.In Rothenburg ob der Tauber kann man als Hotelgast des „Eisenhut“ sogar Zeitgeschichte erleben – in den Gebäuden aus dem 15. und 16. Jahrhundert, die liebevoll und mit viel Fingerspitzengefühl restauriert wurden, spürt man stets den Hauch vergangener Zeiten und findet ein absolut einzigartiges Ambiente für viele Anlässe.Auch in Bad Windsheim kommen Geschichtsfans auf Ihre Kosten. Die Kombination aus Historie und Moderne zieht sich wie ein roter Faden durch das Arvena Reichsstadt Hotel und schafft eine tolle Atmosphäre. Verknüpfen Sie ihre Festivitäten doch mit einer genüsslichen Weinprobe oder einer Führung durch das Freilandmuseum.Taufe, Konfirmation, Hochzeit, Jubiläum? Ganz gleich, was Sie zu feiern haben: Die Arvena Hotels bieten Ihnen durch jahrzehntelange Erfahrung in der Planung und Umsetzung von Veranstaltungen beacht- liches Knowhow und einen ausgezeichneten Service - damit Sie an Ihre Feier noch sehr lange freudig zurückdenken.