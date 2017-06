In schweren Stunden für Sie da

Das Leistungsspektrum von Bestattungsunternehmen ist äußerst vielfältig

Bestattungsunternehmen bieten ihren Kunden in schweren Stunden einen ebenso kompetenten wie einfühlsamen Service, der weit über die Organisation und die Begleitung der Trauerfeierlichkeiten auf dem Friedhof hinausgeht. Die Leistungspalette variiert von Unternehmen zu Unternehmen und kann, wenn Sie es wünschen, unter anderem die folgenden Leistungen und Aufgaben umfassen:• die Durchführung und Organisation der unterschiedlichsten Bestattungsarten (Erd-, Feuer, See-, Friedwald-, Naturbestattung...)• Besprechung aller Fragen rund um die Bestattung auch in der vertrauten Umgebung bei Ihnen zuhause• Präsentation einer Auswahl an Särgen, Sarginnenausstattungen, Urnen, Wäsche...• Entwurf von Traueranzeigen, Trauer- und Danksagungskarten• Koordinierung der Beerdigungs- und Trauerfeiertermine mit den jeweiligen Stellen• Erwerb oder Verlängerung von Gräbern• Erledigung sämtlicher Formalitäten und Behördengänge• Abholungen und Überführungen im In-, aber auch im Ausland• die Gestaltung individueller Abschiednahmen• Arrangement des gewünschten Blumenschmucks in Zusammenarbeit mit kompetenten Gärtnereien• Erstellen einer Aufstellung der Bestattungskosten und Abrechnung mit der Sterbeversicherung• sowie bereits zu Lebzeiten: Bestattungsvorsorge mit einem BestattungsvorsorgevertragSeit mehr als 120 Jahren steht das Bestattungsinstitut Liebscher für einen respektvollen Umgang mit den Toten und eine vertrauensvolle Betreuung der Hinterbliebenen. Damit zählt das familiär geprägte Bestattungsinstitut mit seinem vielfältigen Leistungskatalog zu den traditionsreichsten privaten Bestattungsinstituten in Nürnberg.