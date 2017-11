Individuell und Persönlich

Freie Trauungen – an nahezu jedem denkbaren Ort



Immer mehr Paare möchten mit einer freien und individuellen Trauung ihren großen Moment feiern. Mit einer Trauzeremonie, die ganz auf Ihre Wünsche und Vorstellungen abgestimmt ist, unabhängig von einer bestimmten Weltanschauung oder Religionszugehörigkeit. Ein großer Vorteil dieser „freien Trauung“ ist zum Beispiel, dass sie nahezu an jedem denkbaren Ort durchgeführt werden kann.Beispielsweise in der Location, in der Sie dann auch mit Ihren Freunden und Verwandten feiern werden. Bei schönem Wetter unter freiem Himmel, auf einer Waldlichtung, auf einer Wiese mit einem uralten Baum, der Ihnen und Ihren Gästen unter seinem Blätterdach kühlen Schatten spendet, am Ufer eines Sees (oder vielleicht auch an Bord eines Schiffes), auf dem Gipfel eines Berges, dem Himmel so nah oder ganz einfach im Garten vor dem Haus.Wer das Risiko eines plötzlichen Schauers vermeiden und witterungsunabhängig feiern möchte, kann sich auch für eine sichere Variante entscheiden und in einer Orangerie, einem Gewächshaus, einem Pavillon im Park oder einer romantischen Scheune den Grundstein für die gemeinsame Zukunft legen.Andreas Schaufler steht Brautpaaren für eine stimmungsvolle freie Trauung in Erlangen, Nürnberg, Fürth und über die Grenzen der Metropolregion hinaus zur Verfügung. Sowohl mit theologisch-traditionellem als auch mit weltanschauungs- neutralem Hintergrund, ganz wie Sie es sich für Ihren „großen Tag“ wünschen.