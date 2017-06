Individuelle Hilfe in Alltagsdingen

Ein Seniorenservice deckt ein breites Spektrum an Leistungen ab

Auch im fortgeschrittenen Alter möchten viele Menschen ihr gewohntes Umfeld nicht verlassen. Das ist verständlich und – wenn man die nötige Unterstützung hat – meist auch kein Problem. Diese Unterstützung kann ganz unterschiedlich sein und umfasst nahezu alle Bereiche des Alltags, beinhaltet aber auch eine persönliche Absprache und Beratung.Um die gewohnte Lebensqualität und Eigenständigkeit auch im Alter beibehalten zu können, nutzen ältere Menschen – aber zum Beispiel auch Personen, die aus anderen Gründen Unterstützung und Hilfe wünschen – einen Seniorenservice, der ihnen in den unterschiedlichsten Belangen zur Seite steht. Qualifizierte Mitarbeiter übernehmen beispielsweise den gesamten Einkauf oder begleiten die Senioren beim Einkaufen. Auch bei Arzt- oder Friseurbesuchen, bei Behördengängen oder beim Besuch von Veranstaltungen stehen diese liebevoll und unbürokratisch zur Seite.In Haus und Garten gibt es eine Vielzahl an Aufgaben, bei denen man sich gerne helfen lässt. Das beginnt beim Fensterputzen oder Gardinendienst und reicht über einen Wäschedienst – Waschen und Bügeln bei Ihnen zuhause oder auch außerhalb – bis hin zur Unterstützung oder Übernahme von Gartenarbeiten oder beispielsweise auch der Grabpflege. Darüber hinaus ist auch eine Verhinderungspflege (bei Abwesenheit Versorgung von Haus, Garten und Haustieren) bei einem engagierten Seniorenservice in besten Händen.Seit 2010 ist Christine Klaußner selbstständig in der Familienbetreuung und der Alltagsassistenz tätig. 2012 absolvierte sie bei der IHK Nürnberg mit Erfolg die Qualifizierung zur Seniorenbegleiterin. Mittlerweile bietet Christine Klaußner ein breites Dienstleistungsspektrum für die ganze Familie, das vor allem Seniorinnen und Senioren darin unterstützt, ihren Alltag einfacher zu bewältigen.