Ja-Wort im Weißen Schloss

Seit einem Jahr bietet Heroldsberg hier Trauungen an



Am Tor zur fränkischen Schweiz gelegen, strahlt Heroldsberg Ruhe und ländlichen Charme aus, ist aber gleichzeitig, durch seine Nähe zu Nürnberg, mit Auto und Bahn gut und schnell erreichbar.Gründe für einen Besuch in Heroldsberg gibt es viele. Einer davon ist das „Weiße Schloss“. Das im späten 15. Jahrhundert errichtete Schloss geht, wie die drei weiteren Schlösser am Oberen Markt, auf die Nürnberger Patrizierfamilie Geuder zurück, die seit 1391 in Heroldsberg ansässig war. 1928 wurde das Weiße Schloss an die Gemeinde Heroldsberg verkauft, die es bis 2005 als Rathaus nutzte.In den prachtvollen, erst in jüngster Zeit grundlegend sanierten Mauern des Weißen Schlosses, das auf drei Ebenen wechselnde und feste Ausstellungen mit Kunstwerken aus sieben Jahrhunderten präsentiert, führt das Standesamt Heroldsberg seit mittlerweile einem Jahr Trauungen durch. Der Festsaal im 2. Obergeschoss des Schlosses bildet dabei den idealen Rahmen für Eheschließungen, aber auch für andere kleinere Festivitäten, wobei der großzügige Schlosshof für einen anschließenden Sektempfang genutzt werden kann.Für weitere Informationen zur Planung und Durchführung Ihrer Trauung nehmen Sie gerne mit dem Standesamt Heroldsberg unter der Tel.: 0911/518 57-13 (Herr Speckner) oder per E-Mail:d.speckner@heroldsberg.de,Kontakt auf.Der gemeindeeigene Bürgersaal in Heroldsberg bietet im Anschluss daran ideale Bedingungen zur individuellen Gestaltung Ihrer Hochzeitsfeier. Bis zu 160 Gäste finden hier Platz. Darüber hinaus bietet der Bürgersaal genügend räumliche Möglichkeiten für einen Stehempfang, Catering und Tanzvergnügen. Zur Ausstattung des Saals gehört eine große, fest installierte Bühne, eine professionelle Ton- und Beleuchtungstechnik sowie eine gut ausgestattete Catering-Küche. Ausreichend Parkplätze direkt vor dem Haus runden dabei das Angebot ab.