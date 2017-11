Kampf den Fettzellen

Nachhaltige Körperformung mit dem „CryoJett“



Technische Apparaturen und Vorrichtungen sind aus dem Bereich der kosmetischen Behandlungen längst nicht mehr wegzudenken. Viele Behandlungen werden durch die jüngsten wissenschaftlich-technischen Entwicklungen überhaupt erst möglich. Während etliche Verfahren, wie zum Beispiel die „Microdermabrasion“ bereits weiter verbreitet sind, gibt es einige ganz neu entwickelte Verfahren, die beispielsweise im Bereich der punktuellen Fettbeseitigung und Körperformung ganz erstaunliche Ergebnisse liefern. Die effektivste und gleichzeitig schonendste Technologie zur Reduktion des subkutanen Fettgewebes aber auch zur Bruststraffung und Hautbehandlung ist der „CryoJett“. Bei diesem Verfahren werden die unter der Haut eingelagerten Fettzellen auch an Körperstellen entfernt, an denen sie mit klassischen Methoden (z.B. mit Sport oder Diät...) nicht abgebaut werden können.Das Prinzip des „CryoJett“ basiert auf dem Umstand, dass die eingelagerten Fettzellen durch Temperaturveränderungen sowie durch schwache Stromimpulse dazu gebracht werden, sich selbst zu zerstören. Das umliegende Gewebe oder die Organe werden dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Behandlung mit dem „CryoJett“ ersetzt damit einen schönheitschirurgischen Eingriff mit all seinen unerwünschten Nebenwirkungen.Die Vorteile des „CryoJett“ gegenüber schönheitschirurgischen Eingriffen liegen auf der Hand:• die Behandlung mit dem „CryoJett“ ist nichtinvasiv• es treten keine Nebenwirkungen auf• die Behandlung ist absolut schmerzfrei und wird von den Nutzern als angenehm empfunden• die Behandlung mit dem „CryoJett“ ist nicht mit einem Klinikaufenthalt verbunden• nach der Behandlung können alle alltäglichen Aktivitäten (zum Beispiel in der Arbeit oder beim Sport) sofort wieder aufgenommen werden.Der CryoJett ist nur eines der topmodernen kosmetischen Geräte, die – bayernweit einzigartig – im Jett Cosmetics Studio zur Verbesserung des Haut- und Körperbilds eingesetzt werden. Ein weiteres sehr interessantes Gerät ist in diesem Zusammenhang der Shape Jett, der Vakuum und HIFU-Technologie (High Intensity Focused Ultrasound) in einem Gerät vereint und auf diese Weise eine nicht-invasive Behandlung zur Fettreduktion und zur Körperformung des Abdomens, der Hüften, des Gesäßes, der Pobacken, der Oberschenkel und der Oberarme ermöglicht. Neben der Körperformung werden im Studio auch innovative Anti-Aging Technologien für das Gesicht, wie die Behandlung mit dem Jett Plasma Lift, angeboten.