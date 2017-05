Kinovergnügen für alle ab 50

Jede Woche Nachmittagsvorstellungen mit ausgewählten Filmhighlights

Das Kino bietet – wie kein anderes Medium – die Möglichkeit, allein, mit seinem Partner oder mit Freunden zu träumen, mit den Leinwandfiguren mitzufiebern oder sich ganz einfach zwei Stunden lang bestens unterhalten zu lassen. Und das bei einer Top-Bild- und Tonqualität, die es noch leichter macht, in das ganze Geschehen einzutauchen.Da sich viele der aktuellen Filmproduktionen – sowohl im Hinblick auf die Stoffe als auch im Hinblick auf ihre Erzählweise – eher an ein junges Publikum wenden, trifft man ältere Menschen, von denen viele in jungen Jahren eifrige Kinogänger waren, heute leider nur noch sehr selten im Kino. Doch das müsste nicht sein, denn auch heute gibt es noch viele aktuelle Filme, die ganz klassisch Geschichten erzählen. Geschichten, die ans Herz gehen, witzige Komödien und spannende Krimis, die ihr Publikum fesseln.Solche Filme zeigt das Cinecitta in seiner Reihe „Ü50 – Der Filmnachmittag für alle ab 50!“. Jeweils dienstags und mittwochs um 16.00 Uhr gibt es diese ausgewählten Filmhighlights aus der aktuellen Produktion. Abgerundet wird das Filmerlebnis ab 15.00 Uhr durch Kaffee und Kuchen. Zusammen mit dem Kinoeintritt gibt es das bereits für 7,50 Euro. Und wer’s gerne exklusiv möchte: Bei den „Ü 50 Deluxe“-Vorstellungen, die jeweils dienstags um 10.30 Uhr stattfinden, werden – zum Preis von 12,50 Euro inklusive Kinoeintritt – Kaffee und Kuchen sogar direkt am Platz im Kino serviert.