Mit uns – immer auf der sicheren Seite!

Die Unfall-Komfortversicherung ist speziell auf die Bedürfnisse von Menschen im besten Lebensalter abgestimmt. Sorgen Sie jetzt vor!• Finanzieller Schutz rund um die Uhr und weltweit in allen Lebensbereichen: wie im Haushalt, beim Hobby oder Sport und im Straßenverkehr – ebenso bei Autounfällen und als Mitfahrer, wenn ein anderer schuld ist oder wenn Sie selbst fahrlässig gehandelt haben. Und natürlich auch als Fluggast.• Sie erhalten Leistungen bei jedem messbaren Grad der Invalidität.• Die erstatteten Summen mindern nicht die Zahlungen der Krankenkasse oder der Rentenversicherung (gilt nicht für Aktiv-SchadenHilfe mit Kosten für Bergen, Retten und kosmetische Operation).• Beitrage für Unfallversicherungen zählen steuerlich zu den Vorsorgeaufwendungen. Sie können sie als Sonderausgaben im Rahmen der Höchstbeträge – geltend machen.• Bei Tod durch einen Unfall bekommen die Erben die vereinbarte Summe.• Für jeden Tag der stationären Behandlung nach einem Unfall erhalten Sie das festgelegte Krankenhaustagegeld, bis zu 5 Jahre lang.• Bis zur vereinbarten Summe erstatten wir Ihnen die Kosten für Bergen, Retten und Suchaktionen bei einem Unfall sowie zum Abwenden eines drohenden Unfalls.• Wir bieten Ihnen Serviceleistungen und Kostenersatz bei Unfällen im In- und Ausland.Generalagentur Klambt & Endres GmbH & Co. KGVertriebsdirektion NürnbergIhr Ansprechpartner: Herr HanederSüdwestpark 35 • 90449 NürnbergTelefon: 0911/41 101 – 0info@klambt-endres.com