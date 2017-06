Kompetenter Rat in Streitfragen

Unabhängige Sachverständige und Gutachterin im Gesundheitswesen

In besonderen Lebenslagen, bei Krankheit, Unfall oder Pflegebedürftigkeit treten nicht selten Situationen auf, die nur durch unabhängige, sachverständige Beurteilung und Stellungnahme gelöst werden können.Hier kann es sich beispielsweise um• die Ablehnung von Hilfsmitteln• die unterschiedliche Beurteilungder Pflegebedürftigkeit• Klageverfahren bei Gericht• Unstimmigkeiten über den Anspruch von Leistungen nach Unfällen oder auch um• Klärungsbedarf bei Anträgenvon Renten oderSchwerbehindertenausweisen handeln.In all diesen Fällen ist es notwendig, sich kompetente Unterstützung zu holen, um eine möglichst optimale Versorgung zu sichern.Als unabhängige Sachverständige und Gutachterin im Gesundheitswesen ist Regina Barbara Rattay in den folgenden Bereichen tätig:• Krankenversicherung (SGB V)• Rentenversicherung (SGB VI)• Unfallversicherung (SGB VII)• Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen(SGB IX)• Pflegeversicherung (SGB XI) und• Sozialhilfe (SGB XII).Im Laufe ihrer 37-jährigen Tätigkeit als Krankenschwester konnte sie – im praktischen Erfahrungsfeld – fundierte Erfahrungen als Einrichtungsleitung, Pflegedienstleitung und Stationsschwester erwerben. Darüber hinaus kann Regina Barbara Rattay für ihre Arbeit als Sachverständige auf zusätzliche Studiengänge in Psychologie, Sozialwirtschaft und den im Jahr 2016 beendeten Studiengang am „Wittener Institut für angewandte Pflegewissenschaft“ (WIFAP) zurückgreifen.