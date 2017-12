Lese- und Geschenktipps

Gebrochen durch den Tod seiner Frau zieht Michael Turner von Wales nach London, wo er sehr schnell eine enge Freundschaft mit seinen neuen Nachbarn schließt. Als deren Tochter ums Leben kommt, beginnt eine intensive und packende Geschichte über Verlust, Schuld und die Folgen eines einzigen schicksalhaften Moments.Wiglaf Drostes Liebeserklärung an seinen Kater Domi ist ein kluges kleines Opus und gleichzeitig der überzeugende Beweis dafür, dass ein kitschfreies Katzenbuch möglich ist. Begleitet von den poetisch-genauen Bildern von Jamiri beschreibt Droste in 34 Poemen und Szenen die Weisheit des Tieres, von der man für alle Lebenslagen etwas lernen kann.Die beiden Titelfiguren unternehmen eine abenteuerliche Reise durch die Welt des Denkens und Träumens, die für beide immer neue und überraschende Wendungen bereit hält. Walter Moers erzählt mit der ihm eigenen Komik und kongenial von seiner neuen Illustratorin Lydia Rode unterstützt, spannend und anrührend zugleich ein Märchen voller skurriler Charaktere.Wem im vergangenen Jahr das Fest durch Matt Haigs „Ein Junge namens Weihnacht“ gerettet wurde, dem sei unbedingt das zweite Weihnachtsbuch des Bestsellerautors empfohlen. Ein hinreißendes Buch über das Kaminkehrermädchen Amelia – märchenhaft, anrüh- ­rend, abenteuerlich und tröstlich.Nicht nur ihre körperlichen Superkräfte machen Kraken zu einem Wunderwesen der Meere. Die Achtarmigen sind vor allem schlau. Sie können tricksen, spielen, lernen, sie können Menschen erkennen und Kontakt aufnehmen. In ihrem preisgekrönten Buch erzählt die Naturforscherin Sy Montgomery auf berührende, kenntnisreiche, unterhaltsame Weise von ihren Begegnungen mit diesen außergewöhnlichen Tieren.