Machen Sie Ihr Auto winterfit

Rechtzeitig zum Winterbeginn:• Warten Sie nicht bis zum ersten Schneefall, um die Winterreifen zu montieren. Überprüfen Sie bei dieser Gelegenheit gleich die Profiltiefe der Winterreifen: Mit weniger als vier Millimetern sind diese nur noch bedingt tauglich und gehören ausgetauscht. Das gleiche gilt für Winterreifen, die älter als zehn Jahre sind.• Die häufigste Pannenursache in der kalten Jahreszeit sind alte, entladene Batterien. Lassen Sie daher die Autobatterie prüfen und gegebenenfalls austauschen.• Überprüfen Sie den Frostschutz der Kühleranlage. Zu geringer Kühler- Frostschutz und ein zu niedriger Kühlwasserstand können zu einem Motorschaden führen.• Alte Wischerblätter, die beim Scheibenwischen Schlieren hinterlassen, gehören ausgetauscht. Achten Sie darauf, dass ausreichend Frostschutz bzw. Winterscheibenreiniger in die Scheibenwaschanlage gefüllt ist. Auch an der Innenseite für saubere Scheiben sorgen.• Sehen ist ebenso wichtig wie gesehen werden. Überprüfen Sie daher sämtliche Leuchtmittel und lassen Sie diese gegebenenfalls in einer Werkstatt korrekt einstellen.• Damit Sie nicht vor zugefrorenen Autotüren stehen, sollten Sie Tür- und Heckklappengummis mit entsprechenden Pflegemitteln (Fettstift, Silikon oder Talkum) behandeln. Das Türschloss vorsorglich mit Grafitspray behandeln. Für zugefrorene Schlösser gibt es Enteisungsspray, das Sie für den Fall der Fälle griffbereit (nicht im Auto liegen lassen!) haben sollten.• Wichtiges Zubehör in den kalten Tagen sind Eiskratzer, Schneebesen, warme Decken, ein Überbrückungs- bzw Starthilfekabel, Handschuhe und eine Abdeckfolie für die Windschutzscheibe (alles im Fahrzeug aufbewahren).• Vor dem Losfahren das Auto vollständig von Schnee und Eis befreien.• Nach dem Starten des Motors sofort losfahren. Das „Warmlaufenlassen" ist umweltschädlich und schadet langfristig dem Motor.• Bei Glätte behutsam Gas geben und soweit möglich ruckartige Lenkbewegungen vermeiden.