Weiden im Herzen des Oberpfälzer Waldes



Für Ihren nächsten Städtetrip möchten wir Ihnen die Stadt Weiden ans Herz legen. Ein breites Spektrum an kulturellen Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten sowie Cafés und Restaurants locken in die Max-Reger-Stadt Weiden für eine entspannte Auszeit im Oberpfälzer Wald. Wir haben für Sie drei Tipps in Weiden zusammengestellt:1.) Stadtspaziergang: Ob individuell oder mit einem ausgebildeten Gästeführer – erkunden Sie die malerische Altstadt und lassen Sie sich vom Ambiente der Max-Reger-Stadt verzaubern. Entdecken Sie das Alte Rathaus mit Glockenspiel (täglich 11:35 Uhr + 16:35 Uhr) sowie die herrlichen Renaissancehäuser und Bauwerke im Jugendstil. Ihren Spaziergang können Sie mit einem kleinen Bummel durch die Geschäfte verbinden und sich in den Gasthäusern stärken. Flanieren Sie mittwochs und sonntags über den beliebten Wochen- und Bauernmarkt und genießen Sie regionale Schmankerl.2.) Museumstipp: Besuchen Sie das Internationale Keramik-Museum und bestaunen Keramiken aus 4. Jahrtausenden aus den verschiedensten Regionen der Welt.3.) Weidener Thermen- und Saunawelt: Egal, ob blubberndes Sprudelerlebnis, eine rasante Fahrt in der Riesenrutsche, eine aufregende Tour im Wildwasserkanal oder die vielfältigen Wellness- und Saunaangebote – ein Familientag, der Action, Spaß und Entspannung verspricht.