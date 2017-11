Natürliches Verfahren für ein jüngeres Hautbild



Das Micro Needling mit Hilfe eines Needling Pens ist ein neues und äußerst erfolgreiches Verfahren im Bereich von Anti-Aging- und Problemhaut-Behandlungen. Zahlreiche Hollywood-Schönheiten (Angelina Jolie, Kim Kardashian...) schwören auf diesen Beauty-Trend, der nun auch bei uns in Deutschland für Furore sorgt.Wie funktioniert MicroNeedling?Beim Micro Needling wird die oberste Hautschicht im Bereich von Gesicht (speziell an den Augen), Hals, Dekolleté, Körper und Händen mit Hilfe von feinen, kurzen Nadeln perforiert, ohne dass dies mit Schmerzen verbunden ist. So werden Durchblutung, Regeneration, Zellerneuerung und Neubildung der Haut angeregt. Gleichzeitig werden die Zellen dazu gebracht, verstärkt Elastin, Hyaluronsäure und Kollagen auszuschütten. Körpereigene Stoffe, die maßgeblich für ein glattes, schönes Hautbild verantwortlich sind.Als weiterer Effekt ist die Steigerung der Mikrozirkula­tion in der Haut zu nennen. Auf diese Weise können aufgetragene Wirkstoffe deutlich besser und tiefer in die Haut eindringen, wodurch sich ebenfalls ein nachhaltig verbessertes Hautbild erzielen lässt.Durch die Behandlung mit dem Micro Needling Pen lässt sich eine Vielzahl an positiven Effekten erzielen. Unter anderem erreicht man auf diese Weise• eine Hautverjüngung & -festigung• eine Verminderung von Falten und Linien• eine Regeneration altersbedingter Hautveränderungen• eine Minimierung von Narben verschiedenster Art• eine Reduktion von Dehnungs- und Schwangerschaftsstreifen• eine Aufhellung von Pigmentstörungen sowie• eine Porenverkleinerung und Verfeinerung des Hautbildes.Wie eingangs bereits erwähnt ist die gesamte Anwendung mit keinerlei Schmerzen verbunden. Und auch im Anschluss an die Micro Needling-Behandlung gibt es – abgesehen von einer leichten Rötung, die sehr schnell wieder abklingt, keine Einschränkungen.La Biosthétique-StudioMelanie RichterDas Studio Melanie Richter in der Allersberger Straße bietet seinen Kundinnen und Kunden mehr als nur einen Friseurbesuch. Das Angebot des Salons, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, im Rahmen eines echten Verwöhnerlebnisses Schönheit und Wohlbefinden zu schaffen, umfasst die individuell auf den jeweiligen Typ abgestimmte Pflege von Haut und Haaren sowie Make-up-Behandlungen. Abgerundet wird die Angebotspalette durch einen professionellen Hochzeitsservice sowie durch spezielle Beauty- und Wellnessanwendungen.