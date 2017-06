Mobil trotz Handicap

Ein individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmter Rollstuhl macht’s möglich

Eine perfekte Rollstuhlversorgung erhöht die Mobilität in Schule, Beruf und Alltag und bedeutet für den Nutzer einen enormen Gewinn an Lebensqualität. Doch Rollstuhl ist nicht gleich Rollstuhl. Und so spielen neben der Art der Behinderung auch die Geh-, Steh- und Sitzfähigkeit, die Selbständigkeit und der geplante Einsatzort eine wichtige Rolle bei der Wahl des passenden Rollstuhls.Bei einem Standard-Rollstuhl erhalten Sie einen Rollstuhltyp, der in erster Linie die grundlegenden Funktionen beinhaltet. Individuelle Anpassungen sind – über die unterschiedlichen Sitzbreiten hinaus – nicht vorgesehen. Die bei REHA & CARE angebotenen Standard-Rollstühle verfügen über einen faltbaren Rahmen sowie über Steckachsen für die abnehmbaren Räder, so dass der Stuhl selbst in einem Kleinwagen problemlos verstaut werden kann. Darüber hinaus verfügt der Standard-Rollstuhl über zwei große Hinter- und zwei lenkbare Vorderräder, abnehmbare und austauschbare Armlehnen bzw. Fußstützen und eine Sitz- und Rückenbespannung aus Stoff. Der Antrieb erfolgt über Greifreifen oder durch eine Begleitperson.Der Leichtgewichts-Rollstuhl unterscheidet sich kaum von dem „Standard-Rollstuhl“. Wie schon der Name sagt, weist er – durch die Verwendung von leichteren Materialien (Aluminium statt Stahl) ein geringeres Gewicht auf, was zum Beispiel beim Einladen ins Auto von Vorteil ist.Ein Maximum an Flexibilität und Aktivität (z.B. auch für den Sport) bietet ein Aktiv-Rollstuhl, der mit vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten ausgestattet ist. Durch eine Art „Baukasten-Prinzip“ kann der Rollstuhl wie ein Maßanzug individuell auf den Kunden zugeschnitten werden. Denn: Je genauer die Anpassungen an die Körpermaße, an die Funktionseinschränkung oder die gewünschten Fahreigenschaften vorgenommen werden, desto aktiver kann der Rollstuhlfahrer im Alltag agieren. Weitere Vorteile des „Aktiv-Rollstuhls“ sind seine hohe Wendigkeit und – dank der verwendeten Legierungen – sein geringes Gewicht.Sofern die Arm-/Hand-Beweglichkeit oder die Konstitution allgemein geschwächt ist, unterstützt ein Elektro-Rollstuhl seinen Nutzer optimal. Gesteuert wird der Rollstuhl über einen in die Armlehne integrierten „Joystick“, der zudem auch zur Geschwindigkeitskontrolle dient. Da „Elektro-Rollstühle“ immer besser an das jeweilige Krankheitsbild angepasst werden können, garantieren diese dem Nutzer ein Höchstmaß an Funktionsgewinn. Sie können – je nach Modell – im Bereich der Wohnung eingesetzt werden oder auch für den Außeneinsatz, zum Einkaufen und sogar für längere Ausflüge genutzt werden.Besonders bei schwersten Behinderungen und einem hohen Grad an Immobilität erleichtert ein Multifunktions- oder Pflege-Rollstuhl den Alltag. Mit seinen zahlreichen Einstellungsoptionen bietet er viele unterschiedliche Sitz- und Positionierungsmöglichkeiten und erweist sich damit für den Benutzer als komfortabel und für die Begleit-/Pflegepersonen als leicht bedien- und steuerbar.Wenn es um Rollstühle geht, ist REHA & CARE der kompetente Partner für die gesamte Region. Das beginnt bereits bei der – nach dem Umzug in die Sprottauer Straße – jetzt noch komfortableren Ausstellungsfläche, auf der die unterschiedlichsten Modelle direkt vor Ort in Augenschein genommen und selbstverständlich auch probegefahren werden können. Neben der umfassenden Auswahl, die fast alles umfasst, was der Markt aktuell anbietet, besticht REHA & CARE durch seine umfassende und kompetente Beratung in allen Fragen rund um den Rollstuhl sowie durch einen perfekten Service.Auf Grund von jahrelanger Erfahrung und einem in regelmäßigen Fortbildungen stetig erweiterten Know-How sind die Experten vor Ort in der Lage, beispielsweise einen Elektro-Rollstuhl genau so zu programmieren, dass er ideal auf die Bedürfnisse seines Nutzers zugeschnitten ist. Sollten doch einmal Probleme auftreten, so können diese in der eigenen Werkstatt unkompliziert und zeitsparend behoben werden.Ein Rollstuhlverleih – zum Beispiel nach einer Verletzung oder für einen Ausflug bzw. Messebesuch – rundet die Servicepalette trefflich ab und bietet großen aber auch kleinen Kunden ein Höchstmaß an Mobilität zu vernünftigen Preisen.